El Mercat de la Carxofa abre el calendario de citas para dinamizar el mercado municipal de Ontinyent

El Ayuntamiento de Ontinyent ha presentado este jueves en rueda de prensa la nueva iniciativa "Dissabtes al Mercat”, una propuesta de dinamización comercial y de ocio al Mercat de Dalt que se comenzará el próximo 28 de febrero con el “Mercat de la Carxofa”. La presentación ha estado encabezada por la regidora de Promoción Económica, Natàlia Enguix, acompañada por el presidente de Ahval, José Seguí; Rosa Castelló como representante de los comerciantes del mercado; y la gerente de Comerç IN, Marissa Nàcher.

Durante su intervención, Natàlia Enguix ha remarcado que el mercado de proximidad “forma parte de nuestra manera de entender Ontinyent”, y ha recordado las actuaciones impulsadas en los últimos años para revitalizar el mercado, como por ejemplo la instalación de la escalera mecánica que conecta la Plaça de la Coronació con el mercado, la creación de un espacio de hostelería y la puesta en marcha de una guía y una página web propia. La regidora ha explicado que, a partir del diagnóstico elaborado el año pasado, se empezó a trabajar en una programación estable de actividades para dar más vida al mercado, en colaboración con el sector hostalero, el comercio local y los mismos vendedores. Después del éxito del Mercat del Vi, con más de 1.000 asistentes, y de la campaña navideña “Bon Mercat”, ahora se presenta “Dissabtes de Mercat”, ciclo que se extenderá hasta el verano.

La jornada del Mercat de la Carxofa, de 11 a 18 horas, incluirá talleres de cocina y nutrición, venta de producto fresco, degustaciones gastronómicas, vinos de la tierra y música en directo. Para garantizar una experiencia satisfactoria y controlar el aforo, se han puesto a la venta 500 tickets anticipados al precio de 10 euros, disponibles a través del web municipal y de la página del mercado. Cada ticket incluirá un plato de paella de alcachofa y verduras elaborado por establecimientos adheridos a la marca gastronómica local, una consumición de vino de la tierra y una copa de cristal serigrafiada.

Mercados del aceite, el embutido, el vino y lo bio

La programación de "Dissabtes de Mercat" continuará el 28 de marzo con el Mercado del Vi, el 25 de abril con el Mercado de l'Embotit, el 23 de mayo con el Mercat Bio, el 18 de junio con el Mercado de l'Oli y el 27 de julio con el Mercat de la Tomaca. Enguix ha señalado que se trata de una propuesta abierta, susceptible de incorporar nuevas iniciativas, con el objetivo de consolidar una oferta estable de dinamización comercial.

El presidente de Ahval, José Seguí, explica que se garantizarán 500 raciones de arroz con la alcachofa como ingrediente protagonista, con diferentes variedades donde la alcachofa tendrá como complementos longaniza de Ontinyent sepia y rape, boletus, o ajos tiernos, habas y secreto, además de una opción completamente vegana. También se ofrecerán tapas a precios populares, entre 3 y 5 euros, como cocas veganas de alcachofa, crujientes con salsa romesco, cilindros de alcachofa con compota, croquetas veganas y alcachofas *rellenes, entre otros productos.

Rosa Castelló, en representación de los comerciantes del mercado, ha agradecido el apoyo institucional y la implicación de las asociaciones, y ha destacado que las paradas ofrecerán alcachofas frescas, de temporada y de proximidad. Finalmente, desde Comerç IN, Marissa Nàcher ha explicado que varios profesionales del comercio local complementarán la iniciativa con propuestas específicas vinculadas a la alcachofa. Entre ellas, la creación de chocolates y bombones inspirados en este producto, aportaciones de herboristerías sobre sus propiedades digestivas y un taller de nutrición que tendrá lugar entre las 11:00 y las 12:00 horas con inscripción previa a través de la web del mercado.