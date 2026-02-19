Los plazos del centro de día de Xàtiva desatan un nuevo choque entre el Consell y el ayuntamiento

Después de haber amenazado anteriormente con retirar la inversión, la Conselleria de Servicios Sociales ha vuelto a advertir al Ayuntamiento de Xàtiva por el retraso en la construcción del centro de día para personas con discapacidad, pidiendo "explicaciones" y requiriendo la aprobación de un nuevo cronograma que garantice el cumplimiento de los requisitos temporales vinculados a los fondos europeos que financian la actuación.

Así lo ha revelado el PP, que ha citado un informe técnico de la dirección facultativa que señala que el proyecto acumula una demora del 55% respecto la planificación inicial. En virtud de la planificación aprobada, la obra -que comenzó en agosto de 2025- debía estar finalizada el 28 de marzo de 2026

El consistorio setabense atribuye el retraso a las inclemencias meteorológicas que ha sufrido la ciudad en lo que va de año, "con reiterados temporales de lluvia y viento", imprevistos que han afectado a la ejecución de un proyecto de gran envergadura. A juicio del equipo de gobierno, la intención del PP es "que este proyecto no salga adelante en esta legislatura", siguiendo la estela de otras inversiones como el CRAC, el Palacio de Justicia, el hospital o el centro de salud. Sin embargo, aseguran que el Centro de Día "se hará, se terminará y estará al servicio de la ciudadanía". "El compromiso municipal es firme: el nuevo cronograma se llevará al pleno y la finalización de la obra está prevista antes del mes de junio, dentro de los plazos que corresponden al Ayuntamiento en el marco de sus obligaciones", mantienen desde el ejecutivo del PSPV y Xàtiva Unida.

Para los populares, en cambio, "el retraso del Centro de Día para personas con discapacidad no es un problema puntual ni una circunstancia técnica aislada, sino la consecuencia directa de una forma de gobernar basada en la confrontación institucional y no en la colaboración".El principal partido de la oposición defiende que la Generalitat "ha actuado con responsabilidad institucional, exigiendo explicaciones formales al ayuntamiento" y niega que la administración autonómica esté "haciendo oposición política". "Está ejerciendo su obligación de supervisión y control del dinero público. Y vela para que este recurso público pueda ser utilizado lo más pronto posible por las personas con discapacidad y sus familias", insisten en un comunicado.

“Tenemos un alcalde que ha decidido instalarse en el negacionismo institucional simplemente porque la Generalitat está gobernada por el Partido Popular. En lugar de colaborar para acelerar proyectos estratégicos para la ciudad, ha optado por la confrontación permanente”, ha manifestado Marcos Sanchis, que ha recordado que el proyecto "ya estuvo bajo amenaza de revocación por retrasos acumulados y que solo tras alegaciones y un nuevo calendario aprobado en pleno se evitó la retirada de la delegación de competencias". La actuación se modificó respecto a las previsiones iniciales para reducir un 50% la ocupación de suelo y un 15% las instalaciones previstas.

"Prioridad absoluta"

Por su parte, desde el equipo de gobierno afirman que no quieren "alimentar polémicas partidistas con un recurso esencial para las personas con diversidad funcional y sus familias". "El Centro de Día es una prioridad absoluta para este gobierno y se ejecutará con independencia de cualquier circunstancia política", recalcan.

"Resulta llamativo que el PP hable de responsabilidad institucional cuando lo que debería hacer es exigir al Consell que comience ya a preparar los recursos económicos y las contrataciones necesarias para que, una vez finalizada la obra, el centro pueda abrir sus puertas con todos los profesionales y servicios en funcionamiento en el menor tiempo posible", ahondan fuentes del ejecutivo de Xàtiva.

Para Marcos Sanchis, "el retraso del 55% demuestra que el problema no es coyuntural. Es estructural. Y cuando se antepone el sectarismo político a la gestión, los proyectos se paralizan". “Tenemos un edificio más pequeño del anunciado, con menos ocupación y menos instalaciones, y aun así acumula un retraso superior a la mitad de lo previsto. Eso demuestra que el problema no es el tamaño del proyecto, sino la falta de planificación y gestión”, reitera el portavoz popular, que ha vuelto a recordar "el precedente reciente de los 3 millones de euros del PIREP que el Ayuntamiento tuvo que devolver por no ejecutar en plazo la rehabilitación del consistorio".

Por su parte, desde el gobierno municipal recuerdan que "Xàtiva ya ha sufrido en demasiadas ocasiones edificios terminados pero cerrados, como ocurrió con el CRIS y el CEEM, que permanecieron sin ponerse en funcionamiento hasta la entrada de un nuevo gobierno que impulsó su apertura efectiva". "No vamos a permitir que eso vuelva a ocurrir con el Centro de Día. El Ayuntamiento cumplirá con su parte y la Generalitat debe cumplir con la suya. El Centro de Día será una realidad. Y será una buena noticia para la ciudad, aunque le pese al Partido Popular", apostillan desde el consistorio.