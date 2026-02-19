Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Todo a punto para el Mercat Medieval de Ontinyent: horarios y actividades

El acto inaugural de este viernes, con "albades" y el pregón de Daniel Aguilera, comenzará a las 19:30 horas

Preparativos del &quot;Ontinyent Medieval&quot; en el centro histórico de la ciudad.

Preparativos del "Ontinyent Medieval" en el centro histórico de la ciudad. / Ajuntament Ontinyent

Lluis Cebriá

Ontinyent

El centro histórico de Ontinyent está acogiendo los últimos preparativos para la inauguración este viernes de "Ontinyent Medieval", el mercado medieval impulsado por la concejalía de Feria, Fiestas y Tradiciones que se celebrará hasta el domingo 22 de febrero, complementando la programación del Mig Any Fester de Moros i Cristians. Colocación de banderas, luminarias, elementos decorativos o distribución de las paradas de venta son algunas de las tareas que se llevan a cabo entre este jueves y viernes por la mañana a lo largo de todo el recorrido.

La programación prevista para la tarde de viernes empezará a las 18:00 horas con la apertura de puertas del mercado, mientras que el acto inaugural empezará a las 19:30 horas con el acompañamiento al pregonero, Daniel Aguilera, desde la plaza Mayor hasta la plaza de Baix y la Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia, donde pronunciará el pregón a las 20:00 horas. La inauguración contará con la participación del grupo de danzas de Ontinyent y la Colla de Xirimiters i Tabaleters El Regall, así como del grupo Vadecant, que interpretará un canto de "albades" valencianas a las puertas del ayuntamiento y de la Societat de Festers.

La regidora de Feria, Fiestas y Tradiciones, Àngels Muñoz, animaba a la ciudadanía de Ontinyent y las comarcas vecinas “a acompañarnos este viernes en la inauguración y también a lo largo de un fin de semana donde van a tener a su alcance una extensa programación alrededor del Mig Any Fester y de un mercado de lo más atractivo donde se tendrá cuidado de todos los detalles”, manifestaba.

