Todo a punto para el Mercat Medieval de Ontinyent: horarios y actividades
El acto inaugural de este viernes, con "albades" y el pregón de Daniel Aguilera, comenzará a las 19:30 horas
El centro histórico de Ontinyent está acogiendo los últimos preparativos para la inauguración este viernes de "Ontinyent Medieval", el mercado medieval impulsado por la concejalía de Feria, Fiestas y Tradiciones que se celebrará hasta el domingo 22 de febrero, complementando la programación del Mig Any Fester de Moros i Cristians. Colocación de banderas, luminarias, elementos decorativos o distribución de las paradas de venta son algunas de las tareas que se llevan a cabo entre este jueves y viernes por la mañana a lo largo de todo el recorrido.
La programación prevista para la tarde de viernes empezará a las 18:00 horas con la apertura de puertas del mercado, mientras que el acto inaugural empezará a las 19:30 horas con el acompañamiento al pregonero, Daniel Aguilera, desde la plaza Mayor hasta la plaza de Baix y la Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia, donde pronunciará el pregón a las 20:00 horas. La inauguración contará con la participación del grupo de danzas de Ontinyent y la Colla de Xirimiters i Tabaleters El Regall, así como del grupo Vadecant, que interpretará un canto de "albades" valencianas a las puertas del ayuntamiento y de la Societat de Festers.
La regidora de Feria, Fiestas y Tradiciones, Àngels Muñoz, animaba a la ciudadanía de Ontinyent y las comarcas vecinas “a acompañarnos este viernes en la inauguración y también a lo largo de un fin de semana donde van a tener a su alcance una extensa programación alrededor del Mig Any Fester y de un mercado de lo más atractivo donde se tendrá cuidado de todos los detalles”, manifestaba.
