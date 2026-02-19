Rescatan a una podenca abandonada y sus cachorros en una madriguera de conejos de L'Olleria

Es una situación que, desgraciadamente, se da más a menudo de lo que parece. Voluntarios de la entidad Animalistes de la Vall d'Albaida han rescatado a una perra y a sus cinco cachorros que están escondidos en una madriguera de conejos emplazada en una zona de cultivo perteneciente al término municipal de L'Olleria.

"Desgraciadamente, son rescates que se ven a menudo. Hablamos de una raza que siempre ha sido usada por los cazadores. Nos llegó primero un aviso de una chica que trabaja en una empresa cercana a donde estaban los cachorros. Le daba de comer, pero no podía cogerla y hacerse cargo de ella. Estuvimos tres semanas detrás de 'Valentina', como hemos llamado a la podenca. Hay perros de esta raza que no se dejan coger, pero ella sí es muy amigable", exponen los voluntarios.

Los primeros avisos les llegaron el 21 de enero. Tres semanas después, pudieron hacerse con la podenca y sus cachorros. Primero, en una jaula le pusieron un gps para dar con el paradero de las crías. Luego, una vez localizadas estudiaron la madriguera de conejos con una cámara endoscópica. Al final, cavaron y rescataron a todos los cachorros.

"Estaba en L'Olleria. Creemos que es de un cazador, que la habría abandonado en una gasolinera que había justo al lado estando embarazada. Es un caso muy típico. Se ve que hasta volvía a la propiedad en la que estaba. No es la primera vez que nos encontramos algo así. Aunque esta información la hemos sabido a posteriori", prosiguen las mismas fuentes de la entidad animalista.

De momento, la podenca y sus cachorros van a estar tutelados por los voluntarios: "Hasta las ocho semanas de vida no se pueden separar. Han sido revisados por veterinarios. Luego estarán en adopción, tanto la madre como sus cachorros. Seguramente, se irán fuera de España".

Los voluntarios también denuncian el estado en el que se encontraba la perra: "Era lamentable, sufría una delgadez extrema y estaba llena de parásitos, además de sufrir alopecia. En dos días ha cambiado de forma radical. También estará en adopción, lo malo es que las madres siempre cuestan más".

Los animales fueron rescatados el pasado lunes 16 de febrero. "Todo fue muy difícil. Tuvimos que ponerle un GPS a la madre para dar con los cachorros. Luego, compramos una cámara endoscópica. Negociamos con el señor del campo, para que nos dejara cavar y destrozarle ese trozo. Hablamos con la Policía Local y parece ser que no tenían ni medios ni ganas de ayudarnos. Los bomberos nos dijeron de ponerle una cámara a la perra. Optamos por otra solución. Al final todo ha salido bien", apostillan desde la entidad.