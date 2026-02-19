Sacan del mercado inmobiliario el chalé de Canals marcado por un trágico suceso hace 20 años

El mercado inmobiliario vive un contexto de precios en auge, con viviendas de todo tipo a la venta. La demanda supera a la oferta y las empresas "empapelan" con sus anuncios encubiertos las grandes ciudades. Sin embargo, algunas propiedades no se venden. Y, al final, sus dueños deciden sacarlas de los portales especializados. Es lo que ha ocurrido este jueves con uno de los inmuebles más caros que se podía comprar en la comarca de la Costera. El conocido como "chalet de los Ferry's", en Canals, ha abandonado uno de los principales portales inmobiliarios. Ya no se publicita su venta. Consultados por las razones de la decisión, las fuentes del sector con las que se puso en contacto Levante-EMV explicaron que todo es decisión de los dueños: "Ha estado varios años a la venta y se ha publicitado, pero no se ha vendido. Nadie ha preguntado ni la han visitado. El anuncio se ha dado de baja".

Así, uno de los últimos anuncios que se podía consultar en las páginas web especializadas de mayor actividad estaba acompañado por varias fotografias de la megafinca y por una escueta descripción en la que se omitía lo ocurrido hace más de 20 años. Sin embargo, aún se mantiene en otros portales de compraventa menos conocidos, siempre por un precio superior al millón de euros: "Se vende esta magnífica vivienda en la localidad de Canals, vivienda con un diseño exclusivo, con 12 habitaciones, 5 baños , varios salones y salas de estar, lavadero, cocinas, todo con materiales de primera que ya no se ven, en cuanto al exterior dispone de un gran jardín consolidado con varias estancias independientes a la vivienda principal, como un salón con chimenea y cocina, una cuadra para caballos, un garaje para varios coches, un lavadero. Propiedad con un negocio en funcionamiento aparte de la vivienda", exponen.

Lo que ocurrió hace 20 años

Sin embargo, lo que no se recuerda -o recordaba- en ninguno de los anuncio publicados es que la propiedad fue hace más de 20 años escenario de un trágico suceso que traspasó las fronteras de la comarca de la Costera. Todo pasó el 4 de enero de 2006, cuando una banda armada asaltó el chalé de la familia Ferri en Canals. Dos de los atracadores murieron a manos del yerno del empresario, quien fue absuelto en el juicio posterior al concluir que había actuado en defensa propia. Los asaltantes buscaban dinero y llegaron reducir a algunos de los moradores de la vivienda.

Noticia sobre el suceso publicada por Levante-EMV el 6 de enero de 2006 / Levante-EMV

Las crónicas del momento explicaron el incidente con todo lujo de detalles. Así, en las noticias publicadas por este periódico se describe como ocurrió todo: "Nueve atracadores asaltaron el chalet cuando pasaban de las ocho de la tarde. Saltaron el muro. Accedieron a la caseta donde viven su cuidador y un hijo de éste y, tras amordazarlos, se apoderaron de la llave de acceso. Una vez dentro de él, redujeron a varios ocupantes, los amordazaron en el salón y registraron la casa. Francisco Ramírez accedió a subir con dos de ellos al dormitorio de la planta superior donde, al parecer, estaban la caja fuerte. Allí, el propietario cogió una pistola —para la que disponía de licencia— y disparó a sus dos acompañantes, uno de los cuales falleció prácticamente en el acto y el otro, tras agredirle en el abdomen con un arma blanca, pudo huir de la habitación, aunque murió desangrado en el patio trasero del inmueble...".

Noticia publicada en Levante-EV el 10 de enero de 2006. / Levante-EMV

El episodio causó una honda conmoción en la comarca de la Costera. Fue portada de telediarios y traspasó las fronteras de la Comunitat Valenciana. Una de las pistas que siguieron los investigadores fue confirmar la identidad de las personas que sabían que el chalet estaba a la venta. En días posteriores, se convocaron incluso concentraciones en apoyo a la familia por parte de los vecinos.

Subasta desierta en 2018

En mayo de 2018, el chalet ubicado en Canals volvió a saltar a la palestra mediática. Así, se conoció que el segundo intento de la Agencia Tributaria por deshacerse del imponente chalé de la familia Ferri en la Avenida Corts Valencianes de Canals se saldó con un resultado infructuoso. Se abrió un nuevo procedimiento de la propiedad, valorada entonces en 1,7 millones de euros. Parte de la propiedad fue también utilizada para eventos. Bajo el nombre de "Jardín de Montemina", el rastro del negocio en redes sociales se difumina hace tres años.