Adiós a La Nostra Copa

Se ha acabado La Nostra Copa, nos queda la liga. Siempre hay consuelo, lo hacen los grandes: es un torneo menor, lo importante es jugar la Promoción, no teníamos interés, ha sido cuestión de suerte… La sensación que tengo es que ha dolido, me ha dolido la eliminación, este miércoles, en los penaltis, en un partido sin goles ante el Alberic.

Me duele, aunque lo esperaba, la baja asistencia de socios aunque la juventud cumplió con creces. Me ha dolido, y no lo digo yo, lo ha dicho el entrenador, porque fue un partido malo de los de Xàtiva. No fue menos bueno que otros jugados, tal vez fue más de lo mismo: nos cuesta crear ocasiones y marcar. Pudimos ganar, pues hubo alguna ocasión clara, pero también la tuvo el rival.

Me duele porque el rival se decantó por los penaltis y le salió bien.

Me duele porque, si quito de la ecuación lo de la eliminación y los penaltis, no nos ha aportado algo positivo, sino negativo. Decía Berna que el equipo tiene que ser regular si quiere ser tercero, y con este partido lleva cuatro puntos de quince disputados últimamente. No es sinónimo de regularidad. No deja goles o victorias, sí dudas.

Me duele porque hay quien quería más, quería los cuartos y semifinales, y ahora, como mínimo, tendrá que esperar un año.

En el fútbol la memoria es muy corta. Domingo: Novelda. Si se gana se olvidará esta eliminación, si se pierde… ¡no se me irá el dolor ni con paracetamol!