Los alumnos de un instituto de Ontinyent recogen firmas para solucionar el calor extremo en las clases

El IES Jaume I de Ontinyent clama contra las altas temperaturas en las aulas. Los estudiantes del instituto denuncian que en las clases se llegan a registrar 37ºC en determinados periodos y reclaman medidas eficientes para combatir el calor en clase durante los meses más calurosos. Entre las acciones para solucionar el problema, han lanzado una campaña en change.org para recabar apoyos y la iniciativa “¡Por aulas seguras en el IES Jaume I Ontinyent: No más clases a 37 grados!” cuenta con más de 1.220 firmas.

Los estudiantes exponen que el alumnado, profesorado y personal del instituto dan clase en “condiciones extremas de calor”, con aulas en las que se registran entre 32 y 37 grados en los meses más calurosos, lo que, según denuncian, “convierte cada jornada en un auténtico riesgo para la salud”. Según exponen, debido al calor dentro de las aulas, sufren mareos, sudoración excesiva y, las altas temperaturas, dificultan la concentración y el desarrollo adecuado de las clases. Afirman que en estas condiciones existe un “riesgo real de golpes de calor y otros problemas graves de salud”.

Por ello, exigen a la Conselleria d’Educació y a la dirección del IES Jaume I la instalación de sistemas de climatización o ventilación adecuados, “no solo un ventilador de pie por aula, que solo remueve el aire caliente siendo insuficiente para aliviar las temperaturas en toda la clase”, exponen. También reclaman la flexibilización horaria, reducción de jornada o uso de espacios más ventilados en episodios de calor extremo; así como un control de la temperatura en las aulas y medidas inmediatas si se superan los límites recomendados.

Xavier González, estudiante del ciclo formativo de grado superior de Documentación Sanitaria, expone que las elevadas temperaturas en las aulas provocan “mareos, desvanecimientos y golpes de calor”. El estudiante, uno de los promotores de la iniciativa, señala que “han firmado no solo alumnos, también profesores y personal que trabaja en el instituto, como personal de limpieza”, y afirma que “no pedimos que se instalen aires acondicionados en todas las aulas, sabemos que sería muy costoso económicamente, pero hay otras alternativas, otros sistemas de climatización más asequibles. Queremos que busquen soluciones”. Xavier González explica que el próximo martes entregarán las firmas recogidas en el instituto, ante Inspección educativa y en el ayuntamiento. “Vamos a mantener la presión para que solucionen el problema”, asegura el estudiante.

Desde el IES Jaume I explican que se han tomado algunas medidas para suplir el calor, que se mantendrán este curso cuando lleguen los periodos de altas temperaturas, aunque reconocen que “el presupuesto del centro es limitado” y las soluciones son “complicadas, en un instituto sin aire acondicionado, con unas 50 aulas y más de 300 ventanas”, expone el jefe de estudios, Gustavo Climent. Entre las medidas adoptadas destaca el cambio en el periodo de prácticas del alumnado de ciclos formativos, que realizan las prácticas en empresas en los meses de mayo y junio, “para que no estén en el centro durante los meses más calurosos”. Y los alumnos de clases situadas en la zona sur del edificio se reubican en aulas que concentran menos calor. Climent también explica que el instituto “colocó protectores en los vidrios de las ventanas, para mitigar el impacto del sol”, pero cuando el calor aprieta “hay que abrir las ventanas y los protectores no hacen efecto”, reconoce. El jefe de estudios señala que el pasado curso también se colocaron ventiladores en las aulas con mayor temperatura, “pero es un parche, ya que el ventilador remueve el aire”. El IES Jaume I también ha probado a instalar un aparato de aire acondicionado en el aula de informática “la que más temperatura marca según los sensores que disponemos”, apunta Climent, que indica que ese aparato de refrigeración “cuesta unos 4.000 euros” y alude a la dificultad económica de ampliar la instalación de estos aparatos a otras aulas.

El jefe de estudios afirma que el instituto ha planteado el problema a la conselleria y ha reclamado medidas, pero que desde la administración autonómica apuntan al “elevado coste que requiere la instalación de un sistema de climatización en todo el centro”. El IES Jaume I está incluido en el Pla Edificant, pero la actuación prevista se dirige a solucionar los problemas de filtraciones de agua e instalación de placas solares. El centro sugirió incluir actuaciones para mejorar la climatización, pero la conselleria lo rechazó alegando la “inviabilidad, por el coste”.

"Es insoportable"

Los estudiantes piden que las autoridades competentes “actúen de inmediato”. Xavier González insiste en las “pésimas” condiciones de las aulas en las épocas de calor. “Es insoportable. Así no se puede impartir clase, ni para los alumnos, ni para los profesores, ni para el personal del centro”, reitera. Los estudiantes afirman “no se puede aprender ni enseñar en estas condiciones. La educación debe darse en un entorno seguro y digno, y ahora mismo no lo es”.

El problema de las altas temperaturas y el calor en las aulas ha provocado más de un susto en los centros educativos. A finales del curso pasado varios estudiantes del IES Doctor Lluís Simarro de Xàtiva tuvieron que ser atendidos por servicios médicos por los golpes de calor y alguno tuvo que ser ingresado en el hospital. La dirección del instituto setabense solicitó medidas urgentes a la conselleria para combatir las altas temperaturas en clase. El AMPA del centro también se movilizó para exigir soluciones.