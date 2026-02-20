Anna invierte más de un millón del remanente en el depósito de agua, el auditorio y la posible compra de suelo

El Ayuntamiento de Anna ha aprobado en el pleno de este jueves una de las decisiones económicas más trascendentes de la legislatura: la incorporación de 1.000.202,61€ euros del remanente de tesorería para acometer inversiones clave en infraestructuras básicas, servicios públicos y planificación de futuro.

Desde el equipo de gobierno mantienen que la operación se realiza "desde una posición de estabilidad económica", puesto que el remanente municipal "no solo no ha disminuido en los últimos años, sino que ha aumentado de forma continuada, pasando de 1.669.746,07 € en 2023 a 1.956.969,49 € en 2025".

La liquidación del presupuesto de 2025, por otra parte, arroja un resultado presupuestario positivo de 526.342,69 euros, lo que confirma la buena salud financiera del consistorio "pese a la intensa actividad municipal desarrollada", afrman desde el ejecutivo.

Inversiones necesarias y planificadas

La incorporación de remanentes permitirá financiar varias actuaciones concretas. Por un lado, podrá intervenirse en el depósito de cabecera “El Charral”, infraestructura esencial para el abastecimiento de agua potable de todo el municipio, con una inversión de 284.520,73 € y 14.799,51€ del proyecto.

Los informes técnicos advierten del grave deterioro del depósito, lo que hace imprescindible una actuación urgente. El proyecto ya ha sido redactado, revisado por los técnicos municipales y puesto a disposición de los grupos políticos.

Por otra parte, 621.616,50 euros del remanente se destinarán a la construcción del nuevo auditorio–sala multiusos, "una demanda histórica de los vecinos de Anna y un compromiso electoral del actual equipo de gobierno".

La obra cuenta con una subvención de la Diputación de Valencia de 1.124.949,39 €, procedente de los Planes 2024–2027, que se inyectará íntegramente en el proyecto, pero el coste total obliga a efectuar una aportación municipal.

Por último, el consistorio reservará 60.000 euros para la posible compra de terrenos, "con una visión estratégica y de planificación para el ejercicio 2026".

Según sostiene el equipo de gobierno, tras esta incorporación el remanente municipal se situará en casi un millón de euros, "manteniendo un colchón económico suficiente para garantizar la estabilidad del Ayuntamiento". Para el ejecutivo de Anna, "el uso del remanente responde a un principio claro: el dinero público debe servir para resolver problemas reales y mejorar los servicios cuando es necesario, no permanecer inmovilizado sin finalidad".

"Todo ello, además, compatibilizando la inversión con la bajada de impuestos, que ya se ha producido en dos ocasiones durante la legislatura", inciden las mismas fuentes. “El Ayuntamiento de Anna ahorra, gestiona bien y, cuando toca, invierte en lo que de verdad importa: agua, servicios públicos y futuro para el municipio”, apostillan.