El arco que combate las secuelas del cáncer de mama en Ontinyent

"Arqueres fletxes roses" es el nombre del equipo de luchadoras que se han unido en Ontinyent para cultivar la práctica del tiro al arco en su particular combate contra las secuelas del cáncer de mama.

Las mujeres que han pasado por una mastectomía pueden desarrollar linfedema, una patología que provoca inflamación, dolor y limitación de la movilidad en el brazo. Diversos estudios han demostrado que el tiro con arco puede ser un ejercicio terapéutico, puesto que no solo ayuda a prevenir la aparición del linfedema, sino también a aliviar sus síntomas. El gesto de tensar el arco y la vibración del disparo favorecen la activación muscular y la movilidad, lo que a su vez mejora la calidad de vida de las participantes.

El proyecto nació hace un año impulsado por el Club de Tir Amb Arc de Ontinyent, con la colaboración de la Associació Càncer Anima, a partir de un programa subvencionado por la Asociación Española de Tiro con Arco. El equipo de cinco "guerreras" ontinyentinas se presenta este sábado en el marco del Mercat Medieval de Ontinyent. "Está demostrado que, cuando se lanza la flecha con el arco, se producen pequeñas vibraciones en el brazo que ayudan al sistema linfático. Se observa una reducción de gente que padece linfomas tras haber padecido cáncer de mama", explica Inés Parra, del Club de Tir amb Arc local. La entidad también participa en un estudio que se está llevando a cabo de Barcelona bajo la hipótesis de que la práctica deportiva también ayuda cuando ya se ha diagnosticado linfoedema.

Miembros del Club de Tir Amb Arc y de Anima, con el regidor Ferran Gandia. / C.d.A.

El alcance de la iniciativa va más allá de la recuperación física. "El tiro con arco puede parecer un deporte muy solitario, pero no estás solo. Te juntas con más gente con problemas parecidos y eso ayuda en el tema mental", subraya Inés. "Cuando disparas no puedes pensar en otra cosa, no puedes tener la cabeza en otro sitio. Es un ejercicio de desconexión y, al mismo tiempo, perteneces a un grupo", incide.

Sentimiento de comunidad

El club de tiro con arco de Ontinyent es uno de los más pequeños de Valencia, con 35 miembros. "Somos una familia pequeña, pero el sentimiento de comunidad es muy grande. Tenemos gente de todas las edades: desde padres con hijos hasta gente más joven y mayores", ahonda Parra. La actual junta directiva de la entidad comenzó su andadura en enero de 2025 y ha querido imprimir un prisma social a la actividad del club. "Nuestra idea es fomentar el deporte como vía de ayuda para muchos colectivos. Hemos comenzado con el cáncer de mama, pero también estamos comenzando a trabajar con la asociación TDAH La Vall d'Albaida", avanza Inés Parra.

La psicóloga de Anima, Sonia Francés, coincide en los beneficios que el tiro con arco puede tener para las personas que han sufrido cáncer de mama a nivel de salud mental. "Las mujeres que van al grupo lo hacen encantadísimas y eso supera no solo la prevención del linfedema, sino también la sensación de autocontrol, el estar implicado en algo y consolidar el sentimiento de pertenencia", señala la profesional. "Siempre abogamos por actividades que no sean individuales, sino que retroalimentan la sensación de grupo y que favorecen la integración. Cuando estás en un ambiente hospitalario, el lenguaje es muy vertical. Cuando entras en grupos es mucho más horizontal, se genera una proximidad que es muy importante", recalca Francés. Desde Anima también han explorado la posibilidad de crear un grupo de mujeres para practicar la marcha nórdica, que también ofrece muchos beneficios físicos, aunque de momento la iniciativa no ha cuajado.