El Atzeneta recibe en casa al Roda en un duelo que puede marcar un antes y un después

Se disputa la vigésima tercera jornada en la Tercera Federación y los dos representantes de la Vall d’Albaida lo harán en casa. El Atzeneta lo hará el sábado contra el Roda, mientras que el Ontinyent 1931 actuará como anfitrión ante la Vall d’Uxó.

El sábado a las 16:30 horas echará a rodar el balón entre el conjunto de Luis Navarro y el CD Roda. El duelo estará dirigido por Salvador Carrillo García, asistido en las bandas por Gaspar Lloret Soriano y Sergio Ortiz Pérez Ojeda. El conjunto "taronja" no pudo pasar del empate ante el Recambios Colón (0-0), un resultado justo y valioso para los atzeneteros. Para esta jornada los locales no podrán contar con el defensa central Savall, que cumplirá sanción por acumulación de amarillas.

El CD Roda, aún con dos partidos por disputar por los sucesivos aplazamientos por las condiciones meteorológicas, es un equipo que lleva toda la temporada sufriendo y luchando por los puestos bajos de la clasificación. Llega al duelo tras no competir la semana pasada al verse suspendido su encuentro ante el Hércules “B”. La última jornada que disputaron fue ante el Castellonense y cedieron por dos goles a cero. El partido disputado entre ambos contendientes, correspondiente a la primera vuelta, se saldó con victoria “taronja” por 1-2 en un duelo donde los penaltis fueron protagonistas y Ferran Ferri el héroe de su equipo.

El domingo, en horario habitual, 17:00 horas, El Clariano recibe la visita de la Vall d’Uxó. El partido estará bajo la dirección de Vicente Quiles García, asistido en las bandas por Pedro José Martínez Rivera y José Carlos Rodríguez Mejías. El Ontinyent 1931 es uno de los equipos más sólidos a nivel defensivo de la categoría, con tan solo 15 goles en contra. Los deberes pendientes pasan por ver portería contraria con más efectividad. El pasado fin de semana empataron sin goles ante el Alzira. Para esta jornada el técnico Roberto Bas tiene la baja de Vicente Martínez por sanción. Con un partido menos que algunos de sus competidores, los “blanc-i-negres” se encuentran a tan solo dos puntos de los puestos de playoff.

Noticias relacionadas

La Vall d’Uxó es también uno de los conjuntos que destacan por su solidez defensiva, siendo, con 18 goles en contra, uno de los menos goleados. La regularidad les permite estar en una zona tranquila de la tabla, a tan solo un punto de los de la capital de la Vall d’Albaida. Llegan tras imponerse al Villarreal “C” (2-0). La visita de los castellonenses supondrá la vuelta al Clariano de Iván García. En su plantilla, el técnico Descalzo también cuenta con jugadores de gran talento como Megina, Ximo Forner o el ex Atzeneta Adri Domínguez. En el duelo de la primera vuelta el resultado fue de empate a uno, en el cual el Ontinyent 1931 supo resistir más de 50 minutos con un hombre menos tras la expulsión de Pedro Sempere. Los de Roberto Bas tienen una buena oportunidad para presentar su candidatura a los puestos de promoción.