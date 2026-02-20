Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detienen a cuatro personas en una operación antidroga en Ontinyent

La Policía Nacional ha desmantelado una red dedicada al tráfico de sustancias ilegales, tras meses de investigación y vigilancias en varios inmuebles del centro de la localidad.

Agentes de la Policía Nacional, durante una intervención.

Agentes de la Policía Nacional, durante una intervención. / Levante-EMV

José Luis G. Llagües

Ontinyent

Es uno de los grandes frentes de batalla de los cuerpos policiales. La lucha contra el tráfico de drogas -un negocio altamente lucrativo e ilegal- centra parte de los esfuerzos realizados por los investigadores en pequeñas y grandes ciudades. Se trata de operativos que se gestionan durante largos períodos de tiempo y que incluyen largas sesiones de vigilancia y seguimiento. Y esta semana se ha realizado en Ontinyent una operación para desarmar una red de tráfico de drogas. Así, los residentes de algunas zonas del centro de la localidad ha podido observar la presencia de agentes de paisano y canes entrenados para la detección de sustancias estupefacientes en inmuebles emplazados en la calle Daniel Gil, por ejemplo.

Así se ha procedido a la detención de un grupo de cuatro personas, todos adultos. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana han confirmado a Levante-EMV que los arrestados han pasado hoy a disposición judicial. La juez les ha tomado declaración y ha decretado para los cuatro implicados prisión provisional, comunicada y sin fianza. Se les investiga por delitos contra la salud pública e integración en grupo criminal.

La investigación se había llevado a cabo durante los últimos meses.

Cabe recordar que hace unas semanas se detuvo en la misma localidad a un grupo de 14 menores por acosar y maltratar a otro joven que había cambiado de sexo.

