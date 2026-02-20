Estabilizado el incendio con varios focos entre Beniatjar y la Pobla del Duc
El fuego, que se originó anoche en unos barrancos de cañas junto a sendas carreteras provinciales, movilizó un amplio dispositivo de extinción
El incendio que se declaró a las 21 horas de este jueves entre los términos municipales de la Pobla del Duc y Beniatjar ha quedado estabilizado a lo largo de la madrugada del viernes tras movilizar un amplio dispositivo de extinción.
Según informó el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, se localizaron por la noche dos focos del fuego: uno en la zona de cañar del barranco de la Xara, junto a la carretera CV-611, y otro en el barranco de Benicadell, junto a la CV-622.
En el incendio intervinieron cuatro dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos, con un jefe de sector, tres unidades con autobomba de los bomberos forestales de la Generalitat y un agente medioambiental. En la mañana de este viernes, siguen trabajando en la zona una dotación de bomberos, cuatro brigadas foresales con un coordinador y tres unidades de bomberos forestales de la Generalittat.
Según han informado desde el Consorcio de Bomberos, la situación del incendio ahora mismo es favorable, ante la ausencia de vieno.
La pasada noche también se desplazó hasta el lugar del siniestro una patrulla de Guardia Civil para controlar el tráfico, dada la cercanía de las llamas con dos carreteras provinciales. Además, se solicitó la colaboración de los bomberos de la Diputación de Alicante con tal de reforzar las unidades destinadas a sofocar el fuego, puesto que el mismo se originó con la noche ya caída y sin posibilidad de que puedan intervenir los medios aéreos de extinción.
