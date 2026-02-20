La Falla Espanyoleto de Xàtiva presenta un Llibret corral y estrena el Tarot Faller

La Falla Espanyoleto de Xàtiva celebró el pasado 13 de febrero la presentación del Llibret de la falla, un acto que tuvo lugar en el salón polivalente del Hogar de los Jubilados de la Plaça Roca y que se ha convertido en una cita marcada en el calendario fallero, que este año ha llegado con más motivos que nunca para "parar la oreja y abrir bien los ojos", explican desde la falla.

Ilustraciones en la presentación del Llibret de la Falla Espanyoleto de Xàtiva. / Falla Espanyoleto

La comisión ha apostado por un libreto con vocación de proyecto colectivo: más de 40 participantes colaboradores han puesto su grano de arena entre escritos, ilustraciones y contenidos variados que convierten la publicación en un escaparate de miradas y estilos. Esa diversidad, lejos de dispersar, refuerza el relato: "la falla como suma de voces, como espacio compartido donde cada cual aporta su chispa para hacer más grande el fuego", expresan.

Uno de los puntos que más se ha cuidado es, precisamente, el apartado infantil. No como una sección “menor”, sino como un bloque pensado con afecto y detalle, capaz de enganchar a niños y niñas de diferentes edades con propuestas que combinan entretenimiento y contenido. "Un gesto que dice mucho de la intención del libreto: llegar a toda la casa, a todas las manos y que la lectura del libreto sea también un momento de familia".

Bajo el título “Màgia, ciència… i un poc de fum”, el libreto vertebra el hilo conductor de las dos fallas de la comisión: la mayor y la infantil. Por un lado, la falla grande —obra de los hermanos Martínez Vello— se adentra en el terreno de la magia y el misticismo, poblándose de brujas, monstruos y todo un universo simbólico que juega con aquello misterioso, aquello que no siempre tiene explicación… o que tiene demasiado. De la otra, la falla infantil —obra de Joaquín Rubio— mira hacia arriba: el espacio y la ciencia como motor de una propuesta llena de pedagogía y didáctica, pensada para que el mundo de los más pequeños sea también un lugar para preguntarse el porqué de las cosas, para descubrir, imaginar y aprender.

El nexo de unión entre las dos temáticas queda claro: tanto la magia como la ciencia intentan, a su manera, explicar el universo, explican desde la falla. Una lo hace desde el ritual, el símbolo y el misterio; la otra, desde la prueba, la razón y el conocimiento. Y en medio, “un poco de humo”: esa parte inevitable de interpretación, de engaño amable, de narración y de espectáculo que también es la fiesta fallera.

Libretos de la Falla Espanyoleto de Xàtiva, en el acto de la presentación. / Falla Espanyoleto

Entre los apartados más originales, el Llibret incorpora un horóscopo que ha sido creado “a cuatro manos”: un escritor y un ilustrador han trabajado conjuntamente para dar vida a las características de cada signo, siempre con una relación fallera y un toque de humor y picardía. El resultado es un conjunto de 12 ilustraciones realizadas expresamente para el libreto, una por cada horóscopo, que aportan frescura visual y convierten el apartado en una de las lecturas más buscadas.

Una portada con sello de autora y el Tarot Faller

Entre las novedades, destaca la incorporación de Marina Puche, ilustradora y artista fallera reconocida, como responsable de la portada. Su aportación pone imagen al tono del libreto: una portada que acompaña la imaginación y la temática del libro, y que funciona como puerta de entrada a todo aquello que vendrá después página a página.

Pero si hay un elemento que ha despertado curiosidad y sonrisas a partes iguales es la creación de un juego de cartas hecho expresamente con la temática del libreto: el Tarot Faller. Una propuesta con 22 cartas de temática fallera pensadas para “averiguar” el futuro de las Fallas y, al mismo tiempo, para dar pie a muchos juegos derivados con las mismas cartas.

La idea no se queda en la pieza gráfica: la comisión ha añadido un apartado con tiradas para todas las comisiones, cargadas de sátira, con la intención clara de alimentar la risa y el comentario —como toca— en la mejor tradición fallera. Un juego que es excusa y pretexto: para jugar, para bromear, para retratar costumbres… y para recordar que el libreto también puede ser objeto vivo, no solo lectura, explican.

Noticias relacionadas

La presentación sirvió para confirmar una apuesta: el libreto como pieza cultural, como resumen del año, pero también como espejo del barrio y de la comisión. "Con una participación tan amplia, una sección infantil trabajada, una portada con personalidad y un proyecto paralelo tan singular como el Tarot Faller, la Falla Espanyoleto pone encima de la mesa una publicación que invita a hacer una cosa tan sencilla —y tan difícil— como compartirla: pasarla, comentarla, volver a abrirla", remarcan. Para que al final, "sea con magia o con ciencia, lo que hace grande una falla es esto: la capacidad de contar el mundo… a nuestra manera. Y si hace falta, con un poco de humo", concluyen.