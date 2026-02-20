El Olímpic afronta un exigente desplazamiento a Novelda tras quedar eliminado de La Nostra Copa

El Olímpic de Xàtiva afronta este domingo (17.30 horas) un exigente desplazamiento al Campo Municipal La Magdalena, donde se medirá al Novelda Unión CF Cableworld con arbitraje de Emilio López, en un partido que llega marcado por la necesidad de reacción tras el duro golpe sufrido en la competición copera.

El conjunto setabense quedó eliminado esta semana en La Nostra Copa después de empatar sin goles en La Murta ante el Alberic y caer en la tanda de penaltis, un desenlace que ha centrado el trabajo del equipo durante los últimos días. El técnico, José Manuel Rueda, confía en que ese revés tenga un efecto positivo en la mentalidad del grupo, apelando al orgullo competitivo para cambiar la dinámica y centrarse plenamente en la liga, ahora único frente abierto.

La semana de entrenamientos ha estado orientada a “limpiar la mente” y recuperar sensaciones tras varios encuentros en los que el equipo no ha ofrecido su mejor versión. El objetivo es llegar al choque del domingo en las mejores condiciones y volver a sumar tres puntos que refuercen la confianza del vestuario.

En el apartado físico, el Olímpic mantiene algunas dudas. Fuentes sufre molestias en la rodilla y Nico Cabanes arrastra problemas en los isquiotibiales, por lo que ambos están pendientes de evolución. Además, Mullor será baja obligada al tener que cumplir sanción, lo que obligará al técnico a introducir ajustes en el once.

Enfrente estará un Novelda que, pese al reciente cambio de entrenador, mantiene prácticamente intacto su bloque. Rueda advierte de que se trata de un equipo con mucha experiencia en la categoría, con jugadores determinantes en los costados y con poder ofensivo, especialmente a través de hombres como Chacopino o David Torres, futbolistas peligrosos en el juego aéreo y en las acciones dentro del área.

El Olímpic es consciente de la dificultad del encuentro, pero también de su importancia en el momento actual de la temporada. El vestuario lo afronta como una cita clave para reencontrarse con su identidad competitiva, dejar atrás la decepción copera y dar un paso adelante en la clasificación. En palabras del propio cuerpo técnico, el partido se plantea “como una final” en la que toca demostrar carácter y volver a la senda de la victoria.

Benigànim y l'Olleria

L'Olleria visita este domingo a las 17 horas al CDF Jávea, en un partido en el que los de la Vall d'Albaida necesitan con urgencia sumar de tres para salir de los puestos de descenso. El conjunto "vidriero" es tercero por la cola, tras encadenar tres derrotas. Enfrente tendrá a un rival situado en mitad de la tabla.

El Benigànim, por su parte, abrirá la jornada con su visita este sábado a las 16:30 horas al UD Rayo Ibense, un rival directo del que le separan ahora tres puntos. Si los de la Vall logran la victoria igualarían en puntos a los de Ibi. El Benigànim, que no jugó la pasada jornada, tras suspenderse el partido contra el Novelda por la alerta meteorológica por viento, buscará retomar la competición con una victoria.