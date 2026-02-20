Ontinyent Medieval abre el Mig Any con un acto multitudinario

El centro histórico de Ontinyent ha vivido este viernes una multitudinaria inauguración de “Ontinyent Medieval”, el mercado impulsado por el ayuntamiento de la ciudad dentro de la programación del Mig Any Fester de Moros i Cristians, que organiza la Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia. El acto ha marcado el inicio de un fin de semana que llenará la Vila de ambiente, música y actividad comercial el hasta domingo.

El pasacalle inaugural se iniciaba a las 19:30 horas a las puertas del ayuntamiento con el canto de "albades" a cargo del grupo Va de Cant, dedicadas tanto al pregonero como al mismo mercado medieval. La comitiva institucional, encabezada por el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y la regidora de Feria, Fiestas y Tradiciones, Àngels Muñoz, junto con miembros de la corporación municipal y representantes de la Societat de Festers, se desplazaba desde la plaza Mayor hasta la plaza de Baix acompañada por música tradicional y numerosas personas que seguían el recorrido.

Danzas tradicionales en el acto inaugural de Ontinyent Medieval. / PERALES IBORRA

El momento central de la tarde tenía lugar con el pregón a cargo de Daniel Aguilera, de la comparsa Gusmans. Aguilera centraba su discurso en las experiencias personales y en el significado social del mercado para la ciudad. El pregonero ponía en valor el peso histórico del mercado ontinyentí, con más de seis siglos de antigüedad como privilegio real que ha perdurado a lo largo del tiempo. Aguilera hacía también un llamamiento a proteger el comercio tradicional y estos espacios de encuentro, advirtiendo sobre aquello que se puede perder si no se cuidan.

El alcalde, Jorge Rodríguez, destacaba la consolidación de “Ontinyent Medieval” como una propuesta abierta a toda la ciudadanía dentro de los actos del Mig Any. El primer edil incidía en la importancia de continuar reforzando una iniciativa que “no solo es para los festeros y festeras, sino para toda Ontinyent y para las personas que nos visitan durante estos días”. En la misma línea, Àngels Muñoz agradecía la implicación de las entidades participantes y del personal municipal, y animaba la ciudadanía de Ontinyent y de la Vall d'Albaida a disfrutar de una programación pensada para todos los públicos.

Noticias relacionadas

El alcalde, concejales y el pregonero, durante el desfile inaugural. / PERALES IBORRA

“Ontinyent Medieval” cuenta en esta edición con más de 100 puestos de venta de artesanía, alimentación y productos diversos, distribuidos entre la plaza Mayor, la plaza de Baix, el Regall y otros espacios de la Vila. Durante todo el fin de semana habrá pasacalles, música antigua, espectáculos itinerantes, zona gastronómica, espacios de oficios tradicionales y actividades infantiles. El mercado permanecerá abierto sábado y domingo en horario por la mañana y tarde.