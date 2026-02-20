Restablecen el tráfico entre Albaida y el Palomar tras retirar dos pinos en riesgo de caída
La comunicación entre las dos poblaciones por la carretera ha estado suspendida este viernes unas tres horas, habilitando una vía alternativa
Albaida ha reabierto la circulación en la carretera que une la localidad con el Palomar, tras quedar cerrada durante unas tres horas este viernes por la mañana, para acometer los trabajos de retirada de dos árboles en riesgo de caída. Durante el periodo que ha permanecido cortada la circulación por la carretera, se ha habilitado un paso alternativo por un lateral, a través de la fábrica Altasa.
Frente a esta factoría se han talado dos pinos de grandes dimensiones que estaban en peligro de caer ante episodios de viento, por lo que el ayuntamiento había solicitado su retirada para evitar riesgos. Una técnica del ayuntamiento ha explicado a Levante-EMV que “había dos pinos con peligro de caída. Solicitamos la retirada y tras recibir la autorización, esta mañana se ha procedido a talarlos. Durante los trabajos, los árboles han caído sobre la calzada, bloqueando el paso de vehículos. La carretera ha estado cortada unas tres horas, pero se ha abierto un paso alternativo para facilitar la circulación”, explica la misma técnica. La Policía Local ha estado regulando el tráfico en la zona y desde el ayuntamiento pedían circular con mucha precaución. Tras retirar los árboles, el tráfico en la carretera entre Albaida y el Palomar ha quedado restablecido.
La misma carretera entre Albaida y el Palomar está siendo objeto de unas obras para la rehabilitación del puente situado en esta vía. Estas obras, que cuentan con una inversión de unos 432.000 euros, financiados por la Diputació de València, se centra en ampliar la calzada y las aceras para mejorar la circulación de vehículos y el paso de viandantes. Las obras están ya en su recta final y, según explican técnicos del consistorio, “en unas dos semanas podrían estar listas”. La técnica señala que se están rematando los trabajos para recepcionar la obra y reabrir el paso, de vehículos. Ahora, la circulación hasta Albaida en el tramo del puente se realiza por debajo del mismo, a través de l’Aljorf, pedanía de Albaida.
