Xàtiva eleva hasta los 105.000 euros la subvención a las fallas para 2026

El Ayuntamiento de Xàtiva ha aprobado el convenio de colaboración con la Junta Local Fallera de Xàtiva para el ejercicio fallero de 2026, que contempla la concesión de una subvención nominativa de 105.000 euros destinada a la organización y desarrollo de los actos falleros a lo largo de todo el año.

La subvención, que se abonará de manera anticipada con el fin de garantizar la viabilidad económica de las actividades programadas, deberá justificarse antes del 31 de octubre de 2026 mediante la correspondiente memoria técnica y económica, así como la documentación acreditativa de los gastos efectuados entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026.

La Junta Local Fallera de Xàtiva, que agrupa a las 19 comisiones falleras de la ciudad y a más de 5.000 falleros y falleras, desarrolla a lo largo del año una intensa actividad cultural, social y festiva. Entre los actos previstos se encuentran el Mig Any Faller (mayor e infantil), las Cabalgatas del Ninot, la Exposición del Ninot, concursos culturales y musicales, publicaciones, jornadas culturales, así como los actos protocolarios vinculados a las Falleras Mayores.

Fiesta de Interés Turístico Autonómico

Las Fallas de Xàtiva están declaradas Fiesta de Interés Turístico Autonómico y forman parte del patrimonio cultural valenciano. Además, la fiesta de las Fallas fue reconocida en 2016 por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, un distintivo que refuerza su valor cultural, artístico y social.

La concejala de Cultura Festiva, Maria Beltrán, ha destacado que «el convenio de colaboración con la Junta Local Fallera refuerza el compromiso firme del Ayuntamiento de Xàtiva con el mundo fallero de nuestra ciudad. Las Fallas son cultura, tradición, patrimonio y también motor económico y social para Xàtiva». Beltrán ha subrayado asimismo la voluntad de continuar consolidando la colaboración institucional con el colectivo fallero: «desde el Ayuntamiento de Xàtiva continuaremos trabajando codo con codo con el colectivo fallero para garantizar unas fiestas cada vez más participativas, abiertas y de calidad, y para dar apoyo a la gran labor que realizan durante todo el año».