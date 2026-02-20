Xàtiva eleva a definitiva la reducción de horarios del ocio nocturno en el Mercat

Un año y un mes después de entrar en vigor las medidas cautelares aprobadas para poner coto al ruido vinculado al ocio nocturno de la plaça del Mercat y sus calles adyacentes a raíz de una sentencia que reconoció la vulneración de derechos fundamentales de los vecinos, el Ayuntamiento de Xàtiva va a elevar a definitiva la modificación de la declaración de Zona Acústicamente Saturada (ZAS) de este enclave, que redujo el horario de apertura de los pubs a las 1.30 horas.

El procedimiento ha seguido todos los trámites previstos, incluyendo el informe preceptivo emitido por la Conselleria de Medio Ambiente, que ha sido favorable en todos sus términos a la propuesta formulada y aprobada inicialmente por el ayuntamiento. Una vez emitido este dictamen favorable, la tramitación prevé como siguiente paso la ratificación definitiva de la medida por parte del pleno municipal. Con carácter previo, la propuesta pasó ayer por la comisión informativa de Fomento.

En cuanto a los aspectos prácticos, la modificación de la ZAS mantiene un horario general de cierre de las actividades a las 1:30 horas, con la posibilidad de que el Ayuntamiento de Xàtiva autorice puntualmente un horario excepcional en los términos que establezca cada año la correspondiente orden autonómica.

En cuanto a las terrazas, el horario planteado es:

Del 1 de marzo al 30 de octubre: de 8:00 a 1:00 horas, ampliándose hasta la 1:30 horas los viernes, sábados y vísperas de festivo.

De noviembre a febrero: hasta las 00:30 horas, con ampliación hasta la 1:30 horas los viernes, sábados y vísperas de festivo.

La medida cautelar que limitó la actividad de los pubs tras la sentencia condenatoria para el ayuntamiento que fue favorable a los intereses de los vecinos despertó el rechazo de los locales del Mercat, que acudieron a la vía judicial al entender vulnerados sus derechos.