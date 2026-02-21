La casa más barata y la más cara de Xàtiva: de 28.000 euros a 1,9 millones de euros

Es un escenario difícil. El alza de precios que registra el mercado inmobiliario desde hace tiempo ha convertido en una odisea el objetivo de encontrar casa -ya sea de alquiler o compra- para el ciudadano medio. La entrada de compradores extranjeros es un factor a tener en cuenta. Y Xàtiva no escapa a esta tendencia.

Así, la capital de la Costera cuenta con un mercado inmobiliario de contrastes: los pisos más baratos a la venta rondan los 30.000 euros. Y el inmueble más caro es un antiguo convento, cuyo precio de compra está fijado en 1,9 millones de euros.

La vivienda más barata a la que puede optar un setabense -o un visitante- que opta por buscar en los portales especializados más conocidos cuenta con un precio fijado de forma inicial que supera los 28.000 euros y se vende mediante una subasta. Está ubicado en el número 38 de la calle Teresa Jornet y para participar en la subasta el posible comprador necesita contar con al menos el 5% del valor de la subasta como depósito. Algunos indicios apuntan a que la vivienda podría estar ocupada, aunque es una situación que se matiza en el anuncio. Los responsables del anuncio no se esconden: "Las subastas pueden conllevar riesgos si no cuentas con el análisis de profesionales experimentados". Aunque, tampoco especifican los detalles del inmueble.

La calle Santa Teresa Jornet



Por otra parte, también se comercializa por 33.000 euros un piso de 50 metros cuadrados ubicado cerca de la Plaza de la Bassa. Como ocurre en el anterior caso, no hay fotos del interior en el anuncio.

Estas son dos de las viviendas más "baratas" que hay en el mercado inmobiliario de la capital de la Costera. Los precios son superiores, por ejemplo, al registrado en Ontinyent, donde es más usual encontrar "infraviviendas" en mal estado por debajo de un coste de 20.000 euros. Eso sí, sin contar con la inversión que se ha de hacer para entrar dadas las características del inmueble.

La otra cara de la moneda

Xàtiva es una ciudad de contrastes en el terreno inmobiliario. Así, si se buscan las viviendas más cara que hay a la vente entre su amplió parque inmobiliario, hay una propiedad que destaca sobre las demás: el anterior convento de los Trinitarios. Se comercializa por 1,9 millones de euros y está a la venta desde hace tiempo. "Antiguo convento de monjes Trinitarios fundado por Jaume I en el siglo XIII, situado en el corazón del casco antiguo de la ciudad de Xàtiva, en la emblemática plaza de la Trinidad, entre el Convento de Santa Clara y el Palacio de Alarcón, ante la fuente gótica más antigua de España la Fuente Real de la Trinidad", exponen en uno de los anuncios.