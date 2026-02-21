La criminalidad modera su ascenso en Xàtiva y baja en picado en Ontinyent

La seguridad es, en gran medida, una percepción subjetiva que depende de múltiples factores, como el barrio de residencia, el estrato social o la confianza individual. La inseguridad aflora acalorados e infinitos debates que son terreno abonado para la confrontación permanente en el tablero político.

Descendiendo a la escala local, en Xàtiva son muy recurrentes los encontronazos motivados por esta cuestión entre la oposición y el equipo de gobierno. A principios de este mes, la Junta Local de Seguridad trasladó a la Delegación del Gobierno la necesidad de incrementar la presencia policial y de reforzar los efectivos en la ciudad, especialmente en la zona de Bixquert.

Las estadísticas de criminalidad que trimestralmente ofrece el Ministerio del Interior, a partir de los datos computados procedentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, las Policías Autonómicas y las Policías Locales, ofrecen una radiografía más o menos certera del número de delitos registrados en las localidades de más de 20.000 habitantes. Según la última actualización del recuento, que completa la información de 2025, en Xàtiva se contabilizaron el año pasado un total de 1.207 delitos convencionales (excluyendo los que se producen por medios cibernéticos). Son 58 más que en todo 2024, el equivalente a un incremento del 5%.

La reseñable tendencia al alza que venía experimentando el indicador de criminalidad en la capital de la Costera desde principios de 2025 se suavizó en los últimos compases del año, teniendo en cuenta que en los tres primeros trimestres se registraron aumentos de la delincuencia del 12%, el 15,2% y el 12,7% respectivamente, comparando las cifras de denuncias con las del mismo periodo del año anterior. En el tercer trimestre de 2025, Xàtiva computaba 917 casos de infracciones penales convencionales, un centenar más que en el mismo periodo del año anterior. En el último trimestre, en cambio, ese crecimiento anual de la criminalidad se redujo a la mitad.

Entre enero y diciembre no se registró ningún homicidio ni asesinato en esta localidad, mientras que los casos de agresiones sexuales con penetración se redujeron de 5 en 2024 a 2 en 2025. La cibercriminalidad también experimentó un retroceso del 6,1%, con 230 casos denunciados, de los que 209 fueron estafas informáticas.

En el reverso de la moneda, el año pasado se notificaron en Xàtiva 18 robos con fuerza en domicilios más que en 2024 (de 69 a 87). Esta problemática se vive especialmente en Bixquert, donde los vecinos denuncian la percepción de inseguridad y organizan patrullas por las noches. A lo largo de 2025 también se denunciaron en Xàtiva 20 robos con violencia e intimidación (5 más que en 2024), 8 delitos de acoso sexual, exhibicionismo o provocación sexual (6 más que el año anterior), 354 hurtos (36 más), 11 robos de vehículos (2 más), 5 delitos de tráfico de drogas (uno más que en 2024)y 28 delitos de lesiones (7 más).

Xàtiva ocupa la sexta posición entre las ciudades de más 20.000 habitantes de la provincia de Valencia en las que creció la delincuencia convencional en 2025. Por encima figuran Alaquàs, Algemesí, Alzira, Carcaixent y Manises. A escala provincial, la delincuencia bajó de media un 2,3%. Si se suman las infracciones penales relacionadas con la ciberdelincuencia, la cabecera de la Costera desciende al 16º puesto entre las localidades con aumentos del indicador. El consistorio defiende que la ciudad sigue siendo "una de las más seguras de la C. Valenciana", apelando a la tasa de delitos por habitante.

Cien delitos menos en Ontinyent

Ontinyent destaca como la cuarta ciudad donde más bajó la delincuencia convencional en 2025, solo por detrás de Alfafar, Cullera y Sueca. En la capital de la Vall d'Albaida se contabilizaron el año pasado 740 delitos no cibernéticos, 100 menos que en 2024. En Ontinyent, 2025 también estuvo libre de homicidios y asesinatos, si bien se registraron dos agresiones sexuales más con penetración que el año anterior (de 5 a 7) y el resto de casos de delitos contra libertad sexual se duplicaron, de 3 a 7. Se notificaron, además, 19 delitos de lesiones (6 más que en 2024), 20 robos de vehículos (9 más) y 11 delitos relacionados con el tráfico de drogas (1 más). Precisamente, este jueves se desplegó una operación antidroga en Ontinyent, con varios detenidos.

El resto de infracciones penales experimentaron un notable descenso en la capital de la Vall d'Albaida: los robos con fuerza en domicilios bajaron un 35% (de 138 a 90), los hurtos cayeron un 24% (de 154 a 117) y los robos con violencia retrocedieron un 45,5% (de 11 a 6). Igualmente, la cibercriminalidad descendió un 11%, con un total de 232 delitos denunciados, de los cuales 211 fueron estafas informáticas.