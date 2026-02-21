Montones de pinos talados permanecen hasta 5 meses sin retirar en la sierra de Enguera

"Desde mediados del mes de septiembre existen varias pilas de pinos en la carretera del Caserio de Benali, unos junto a la carretera y otros junto a caminos adyacentes, y hasta el día de hoy no han sido triturados y permanecen en el monte". Así comienza el escrito que la formación Enguera Nos Une ha registrado en el ayuntamiento de esta localidad para poner el foco en el retraso de hasta 5 meses que acumulan los trabajos de retirada de la madera extraída por la empresa adjudicataria de la subasta del aprovechamiento forestal en los montes de titularidad municipal.

Según expone el secretario de la agrupación independiente, José María Simón, esta circunstancia "incrementa el peligro por plagas e incendios forestales en la zona". El escrito recuerda que la finalización del contrato para la extracción de 15.677 toneladas de la sierra estaba inicialmente prevista para hace meses. Y apunta al "incumplimiento" del pliego de condiciones, en virtud del cual "los fustes y las ramas de más de 7 centímetros de diámetro no podrán permanecer en el monte más de dos meses desde la corta, sin triturar o descortezar, por riesgo de plagas forestales".

Por su parte, el regidor de Medio Ambiente de Enguera, Fernando García, sostiene que la empresa "está sacando madera sin parar" y asegura que "a finales de marzo no quedará ni una astilla" en el monte, tras solicitar una prórroga de los trabajos. El concejal atribuye el retraso en la retirada de las sacas de pinos a la "rotura de maquinaria" de la adjudicataria y a las condiciones climatológicas adversas, caracterizadas en las últimas semanas por los fuertes vientos que "impedían trabajar en condiciones adecuadas".

Pinos apilados junto a la carretera de Benali, en el monte de Enguera. / Enguera Nos Une

García descarta el "peligro de incendios" vinculado a la acumulación de madera porque, según indica, las sacas de pinos "se encuentran en zonas que ya han sido limpiadas". En cambio, el concejal admite que sí puede existir un riesgo de plagas "si la temperatura baja de 10 grados". También asegura que no todas las pilas llevan tanto tiempo sin retirar y mantiene que "la mayoría estaban hasta hace cuatro o cinco días". En todo caso, insiste en que "en un mes estará todo astillado".

Batería de peticiones

En su escrito registrado, el secretario general de Enguera Nos Une asegura que dentro de los trabajos "en ningún caso se ha marcado ningún pino, vías de saca o cambras, como así lo indica el pliego de condiciones" que rigen la enajenación de los aprovechamientos forestales de madera. La agrupación independiente ha solicitado al ayuntamiento que se cumpla el citado contrato en el punto 6.9, donde indica que "todos los restos originados en estos trabajos deberán ser eliminados o extraídos de forma inmediata por motivos fitosanitarios y de prevención de incendios".

Igualmente, piden información sobre los pesajes de los camiones cargados con pinos que, según el pliego, debían realizarse en una báscula pública, a tiempo que quieren tener conocimiento del importe ingresado por el aprovechamiento de madera en los montes y solicitan que se les faciliten los proyectos de mejora redactados por el consistorio en materia de prevención de incendios y mejoras en estructuras de formaciones vegetales. Por último, piden saber si se ha solicitado una prórroga para la ejecución de los trabajos de aprovechamiento de madera y hasta qué fecha.