Xàtiva acoge la I Feria de Emergencias del Consorcio Provincial de Bomberos

La I Feria de Emergencias organizada por el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha congregado este sábado en Xàtiva (Valencia) a numerosos visitantes que han podido conocer de cerca los recursos humanos y técnicos con los que cuenta el servicio provincial de emergencias dependiente de la Diputació de València.

El presidente de la corporación provincial, Vicent Mompó, y el presidente del Consorcio, Avelino Mascarell, han recorrido junto al alcalde, Roger Cerdà, los distintos espacios expositivos; y han asistido a la demostración del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA), uno de los equipos especializados del Consorcio, ha informado la corporación provincial en un comunicado.

Ambos responsables institucionales han podido presenciar el simulacro realizado por la unidad, así como la llegada del helicóptero de rescate, uno de los momentos que mayor expectación ha generado entre el público asistente.

La importancia de la prevención

El presidente Mompó ha explicado que "el objetivo de esta jornada es sobre todo divulgativo y pedagógico, para fomentar la cultura de la prevención, especialmente entre los más jóvenes" y ha subrayado que "prevenir emergencias y situaciones de peligro es cosa de todos: cuantas menos veces tengan que intervenir los Bomberos en nuestros municipios, mejor noticia será para toda la sociedad".

Así, durante la mañana del sábado, en el entorno del Centro Comercial Plaza Mayor de Xàtiva, familias y visitantes han podido participar en talleres didácticos diseñados para explicar, de forma cercana y adaptada a todas las edades, cómo se actúa ante distintas situaciones de emergencia. Los asistentes han conocido de primera mano el funcionamiento de los camiones y vehículos de intervención, han observado el equipamiento de excarcelación utilizado en accidentes de tráfico y han podido comprobar la complejidad técnica de cada maniobra.

También se han mostrado los medios de las brigadas forestales especializadas en prevención de incendios, con explicaciones sobre las tareas de vigilancia, mantenimiento de áreas estratégicas y trabajos preventivos que se desarrollan a lo largo del año en el conjunto de la provincia.

Animar a unirse

La jornada se ha completado con una exhibición de drones del Consorcio, en la que se ha explicado su utilidad en tareas de localización, evaluación de riesgos y apoyo a la coordinación operativa, así como con distintas maniobras prácticas de los grupos especiales.

"Esta iniciativa permite visualizar el despliegue técnico y humano que la Diputació pone al servicio de los municipios a través del Consorcio", ha destacado Mompó, que ha recordado que "la gestión de emergencias constituye un buen ejemplo de nuestro concepto de Diputación como institución de cercanía en la que los ayuntamientos se apoyan día a día".

Asimismo, Vicent Mompó ha puesto el foco en que "la importancia de que la práctica totalidad de los ayuntamientos valencianos estén consorciados en este organismo, porque eso garantiza una respuesta eficaz y coordinada en toda la provincia".

Demostración del GERA

La demostración del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) ha supuesto uno de los grandes atractivos de la jornada del sábado, por la espectacularidad del trabajo que lleva a cabo este equipo especializado en rescates en montaña, barrancos, ríos, simas y otros entornos naturales complejos, así como en búsquedas de personas desaparecidas en toda la provincia.

El presidente del Consorcio, Avelino Mascarell, ha explicado que "para formar parte del GERA es necesario superar exigentes pruebas específicas de alpinismo, escalada y condición física, además de completar un periodo de prácticas" y ha incidido en que "en muchas de sus actuaciones utilizan el helicóptero de rescate, lo que permite intervenir con rapidez en situaciones de especial dificultad o en condiciones meteorológicas adversas".

Noticias relacionadas

En este sentido, Mascarell ha recordado que "ya se han licitado las obras para la construcción de un nuevo parque de Bomberos en Alzira, el cual contará con un helipuerto de rescate, así como espacios destinados a las prácticas del cuerpo de bomberos" y ha incidido en que "acoger en un mismo centro de trabajo a los miembros del Parque de Alzira, a los equipos del GERA y a la tripulación del servicio de helicóptero de emergencia, favorecerá la eficacia de los operativos del servicio de prevención y extinción de incendios y, sobre todo, de salvamento de personas en toda la provincia".