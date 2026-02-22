Un vehículo vuelca en Montitxelvo y deja a una persona atrapada

El Consorci Provincial de Bombers de València ha intervenido en un accidente de tráfico por un aviso recibido a las 13:30 h en Montitxelvo. Hasta el lugar de los hechos se han movilizado dos dotaciones de Gandia y Ontinyent, con sargento de Gandia.

Según han podido informar, se trataba de un vehículo que ha volcado con una persona atrapada. Los bomberos han procedido a su extracción, realizando una apertura en el techo, y la han transferido a los servicios sanitarios. Han finalizado sus trabajos a las 14:59 h.