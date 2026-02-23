Aielo de Malferit cierra una zona recreativa por la proliferación de la procesionaria

El Ayuntamiento de Aielo de Malferit ha cerrado temporalmente la zona recreativa del Pont del Arcano después de detectarse la presencia de procesionaria del pino en el arbolado del entorno.

La procesionaria puede provocar reacciones cutáneas, irritaciones oculares y problemas respiratorios, especialmente en menores, así como afecciones graves en mascotas. Desde el consistorio recalcan que, dado que se trata de un espacio frecuentado por familias y situado en entorno forestal con abundancia de pinos, "se ha adoptado esta medida preventiva para garantizar la seguridad de todas y todos".

El cierre de la zona recreativa se mantendrá hasta que los servicios técnicos realizan la retirada de los nidos y el tratamiento fitosanitario correspondiente. El ayuntamiento ha rogado "respetar la señalización instalada y evitar el acceso al recinto mientras duran los trabajos" y ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana. De la reapertura del parque se informará "tan pronto como la zona vuelva a reunir las condiciones de seguridad adecuadas".

Las condiciones meteorológicas han adelantado este año la proliferación de la procesionaria, tal como han constatado las alertas difundidas por diversos vecinos y senderistas en las redes sociales. Las clínicas veterinarias han comenzado a atender casos de perros afectados por la procesionaria antes de lo habitual. El fenómeno ha generado alarma entre asociaciones de control de plagas y profesionales forestales, que destacan la importancia de vigilar la evolución de los bolsones y la actividad de las larvas. Equipos de control de plagas y servicios municipales confirman que 2026 está registrando descensos tempranos de las orugas en varias zonas.