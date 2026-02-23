El Ayuntamiento de Xàtiva desmiente la instalación de un radar en la Plaça País Valencià

El Ayuntamiento de Xàtiva ha desmentido la instalación de un radar para sancionar a conductores en la rotonda de la Plaça del País Valencià, uno de los elementos de control de tráfico en una de las principales entradas de la capital de Costera.

Así, desde el consistorio han contestado a una publicación compartida durante el pasado fin de semana en la que se avisaba "a todos los que vayáis a Xàtiva, cuidado en la rotonda de los chinos que han puesto un radar a 20 cuando entras en la rotonda. Al Ayuntamiento y al alcalde Roger Cerdà solo les preocupa la recaudación, porque un radar ahí solo tiene ese objetivo, difundir", rezaba el texto que acompaña a una imagen de la citada rotodam. Desde el Ayuntamiento no han dudado a la hora de definirlo como "fake news".

Publicación realizada por el Ayuntamiento de Xàtiva desmintiendo la información. / Levante-EMV

Así, han explicado que en la entrada a Xàtiva por la Plaça del País Valencià no se ha colocado ningun radar: "Se trata de una de las 34 cámaras que se han instalado en diferentes puntos del término municipal para el control y la gestión del tránsito y para la custodia de los edificios municipales".

Publicaciones realizadas por el Ayuntamiento de Xàtiva desmintiendo la noticia sobre la instalación de un radar. / Levante-EMV

La "polémica de los badenes"

Hace tiempo que las pugnas entre los partidos políticos han saltado al terreno de las redes sociales. Un ejemplo ocurrió hace unos días. El concejal del Partido Popular en Xàtiva utilizó la cuenta de su empresa en Instagram para denunciar que "algunos de los badenes de la ciudad pueden ser ilegales". "El otro día vino una clienta bastante molesta al taller. Se quejaba de la cantidad de badenes que hay por toda la ciudad, y de lo que esta sufriendo si coche a causa de estos. ¿Habéis notado ruidos, golpes o vibraciones después de pasar por algunos?", exponía Oltra. En el vídeo también decía que "una vecina de Xàtiva rompe la suspensión. El culpable está en cada calle".

Dede Xátiva Unida publicaron en la red social Facebook en fechas cercanas al lanzamiento del post de Oltra una información en la que defendían la idoneidad de los badenes. Así, explicaban los "beneficios" aportados por elementos según algunos estudios:

" 👉Reducen la velocidad de los vehículos entre un 20% y un 40%.

👉Disminuyen los atropellos entre un 30% y un 60%, según estudios realizados a Europa y en los Estados Unidos.

👉En zonas escolares, pueden reducir los accidentes con peatones hasta un 70%.

👉No tienen un más del 10% de inclinación

🚗 Por qué salvan vidas?

1. Obligan a reducir la velocidad de manera física y efectiva.

2. Aumentan la visibilidad del peatón, haciéndolo más perceptible para los conductores.

3. Elevan el peatón al nivel del conductor, mejorando el contacto visual.

4. Refuerzan la prioridad de los peatones, tanto a nivel físico como psicológico.

5. Hacen accesible las aceras, gracias a ellos las personas de movilidad reducida y la gente mayor tienen *accesibilitat segura.

LA VELOCIDAD ES LA CLAVE💡

🚨 Clave: la velocidad y la supervivencia

👉A 50 km/h, el riesgo de muerte para un peatón puede ser 50%.

👉A 30 km/h baja a menos del 10%.

👉Por debajo de las velocidades urbanas 30km/h, al coche no le pasa nada.

Noticias relacionadas

La clave es la velocidad‼️ No corras".