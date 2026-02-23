La especie en riesgo de extinción que sufre cuando los ríos de la Costera se secan

El último intento del Gobierno Central para tratar de prohibir la pesca y el consumo de la anguila ha resultado infructuoso por la oposición de diversas comunidades autónomas, pero ha puesto el foco de la actualidad informativa en la situación de este animal que vive a medio camino entre los mares y los ríos.

Aunque oficialmente no está catalogada como una especie en peligro de extinción, son numerosos los informes y las evidencias científicas que alertan del preocupante declive de este ejemplar, que se ha acentuado con el cambio climático.

Este lunes, Acció Ecologista Agró de la Costera ha hecho hincapié en la presencia histórica de anguilas en los dos principales ríos que surcan esta comarca: el Canyoles y el Albaida.

En los últimos años, sin embargo, las tareas de control y supervisión sobre el terreno han permitido constatar los episodios de mortandad que sufre la especie "en los momentos en que se secan" dichos cursos fluviales, una situación recurrente en época estival, según inciden desde el colectivo ecologista. Por eso, Agró reivindica la importancia de "mantener el caudal ecológico todos los veranos" en ambos ríos.

"Peligro crítico" a nivel internacional

La comunidad científica señala que la población de anguila se ha reducido drásticamente debido fundamentalmente a dos causas: la destrucción de su hábitat (presas o azudes) y la pesca comercial. En 2008, el ejemplar fue declarado a nivel internacional como especie en peligro crítico de extinción, la categoría de máximo peligro en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), lo que supone un riesgo "inminente" de desaparecer

Aunque diversas comunidades autónomas (entre ellas la valenciana) han frustrado el tercer intento del Gobierno de Central de prohibir la pesca y el consumo, ambas partes han acordado crear un grupo de trabajo para elaborar un plan estratégico sobre la anguila y otras especies como el salmón y el esturión. Esta decisión aplaza el veredicto final sobre si la anguila debe catalogarse como especie en peligro de extinción.

La idea de las autonomías es realizar nuevos estudios y evaluar la situación con más datos antes de tomar una decisión definitiva sobre la prohibición de la pesca de la anguila europea (y también la angula, su cría).