La falla República Argentina presenta un diorama de Playmobil sobre una mascletà en l'Albereda de Xàtiva
La instalación cuenta con unos 450 figuras y en la segunda escena representa el montaje del monumento de este año dedicado a Japón
Ya ha empezado la cuenta atrás para la celebración de las Fallas en Xàtiva. Así, este fin de semana se celebraron varios eventos de las fiestas josefinas en la capital de la Costera. Son muchos los setabenses que tienen estas fechas marcadas en rojo en el calendario.
Y algunas comisiones ya calientan motores presentando algunas iniciativas, además de celebrar las tradicionales comidas o cenas de hermandad. Un ejemplo es el diorama montado con figuras de la factoría Playmobil que han montado por segundo año consecutivo en el casal de la falla República Argentina.
La instalación cuenta con unas 450 figuras en total y tiene dos escenas diferenciadas. En la primera se ha emulado una tradicional mascletà en l'Albereda. Así, se puede observar el montaje de estos espectáculos pirotécnicos en los alrededores del restaurante Moncho, con todos los protagonistas habituales. Entre los "personajes" están la fallera mayor, el pirotécnico que le entrega la mecha para encender la traca y el alcalde Roger Cerdà, entre otros. Y también destaca por que se puede pulsar un botón en el exterior de la vitrina donde están las figuras y se enciende la mascletà en el cielo. También se ha recordado a Pepe Barberà, histórico miembro de la agrupación República Argentina.
Paco Gómez, vicepresidente de la comisión República Argentina, es el responsable de la iniciativa: "Me ha ayudado un equipo de colaboradores. El año pasado hicimos un montaje sobre el oeste, que era la temática del monumento grande. Este año hemos apostado por dos escenas. Se han customizado figuras en forma de falleras y falleros, ya que no existen. Hemos recreado la zona de l'Albereda y la esquina en la que montamos todos los años".
Gómez, que también ha montado dioaramas en la exposición Playmobil que ya ha repetido en Sant Domènec, ha aportado piezas de su propia colección.
