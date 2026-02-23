Hospitalizan a un hombre tras sufrir quemaduras en la cordà de Bocairent

Bocairent ha acogido este fin de semana una nueva edición de su tradicional Cordà, tras haber sido aplazada por las recientes alertas del viento. El evento pirotécnico tuvo lugar el pasado sábado y un total de nueve personas fueron atendidos en la asistencia sanitaria. Una de ellas -un joven de unos 24 años de edad- fue trasladada directamente al hospital. Las fuentes consultadas exponen que "el varón sufrió quemaduras en las manos y el pecho. Fue atendido in situ por los efectivos sanitarios, que analizaron su estado y aconsejaron su traslado al hospital". Se ha abierto una investigación para aclarar los hechos. El varón disponía de autorización para participar en el evento. Su pronóstico es "reservado".

A su vez, otras cuatro personas fueron derivadas a centros sanitarios. Y se registró un pequeño incendio en las instalaciones de la Policía Local, emplazadas en la Plaza del Ayuntamiento.

Las fuentes consultadas exponen que el incidente se registró por la entrada de chispas a la planta baja: "Hay una puerta que está vieja, con agujeros en la parte de abajo, está para cambiar. Se metieron chispas y entraron en contacto con las chispas. Fue un conato, que acabó siendo apagado por los agentes con un extintor. Los bomberos vinieron y lo revisaron todo".

"Han sido unas fiestas muy tranquilas"

Javier Cháfer, jefe de la Policía Local de Bocairent, ha atendido a este diario y ha hecho balance de las fiestas una vez finiquitado el calendario de eventos con la celebración de la Cordà: "Han sido unas fiestas más tranquilas que las de años anteriores. No se han registrado incidentes graves. Creo que el trabajo de prevención ha sido bueno, las campañas de información han funcionado".

"Es cierto que sí se han registrado percances, como el hecho de que se vaciara un extintor en una carpa o que algunas señales fueran movidas de sitio, actos vandálicos siempre ahí. Pero no ha habido accidentes graves ni imprudencias al volante, por ejemplo. La gente está concienciada", apostilló Cháfer.