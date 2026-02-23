El IEVA premia con el Fer Comarca al escritor ontinyentí David Mira i Gramaje

La Junta Directiva del Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida, IEVA, ha concedido el Premi Fer Comarca 2026 al escritor de Ontinyent David Mira i Gramaje, por "la excelencia en la crónica territorial, la sensibilidad poética arraigada, el compromiso con el tejido cultural, y una voz radiofónica de tono definidamente comarcal".

Autor de una obra escrita extensísima y no completamente publicada, David Mira es un" exponente de la (auto)recuperación de la cultura del país, otro de los autodidactas por necesidad que sobresalen en la lengua proscrita". Y lo hace, desde los años setenta del siglo pasado, escribiendo y describiendo la comarca de la Vall d'Albaida, destacan.

El escritor de Ontinyent, "divulgador incansable, poeta inagotable, tiene como punto de partida un pueblo-ciudad insertado en un valle que le es hogar junto a su Mare Mariola". El IEVA remarca que su obra "es un manantial que riega de comarcalidad un valle blanco, un tapón dúctil de alcavons que guían las miles y miles de palabras esparcidas en papeles y ondas radiofónicas".

Colaborador en las revistas Alba, Almaig, El Tendur, El Llombo, el paso de David Mira por Crónica fue decisivo. Sus colaboraciones en esta publicación desaparecida fue fundamental para crear un espacio de diálogo y conocimiento compartido de los pueblos de la Vall, de la mano de Ximo Urenya y de los malogrados Josep Antoni Mollà y Vicent Lluís Montés. "Sus reportajes dibujan la esencia de la comarca, y han contribuido a la memoria periodística en unos momentos de cambios sociales y culturales, con un legado documental imprescindible en la construcción de nuestra historia".

La poesía será la otra palabra escrita que continúa arraigada en casa, en la Vall. Es elemento vertebrador. Sus versos evocan geografía, paisaje, habla… David Mira pone la Vall d'Albaida en el espacio que le corresponde del País Valencià y de todo el ámbito de la lengua catalana. Un aspecto, el de la defensa firme y decidida de la lengua que también es parte del premio, subrayan desde el IEVA. "La palabra impresa fue, a la vez, oral: la participación (más o menos puntual) en emisoras de radio como Ràdio l'Olla o Exprés Ràdio, y sobre todo la destacada en Ràdio Activa, acercó más aún su potente producción a un público más diverso", concluyen.

El IEVA entregará el Premi Fer Comarca 2026 el próximo viernes 13 de marzo, en la cena anual de socios y socias de la entidad de la Vall d'Albaida, una cena que este año celebrarán en Agullent.