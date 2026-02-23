Jesús Ángel Rodríguez y Miriam Gregori ganan la Mitja Marató de Xàtiva

La Mitja Marató de Xàtiva 2026 llenó las calles de la ciudad el pasado domingo por la mañana en una jornada deportiva en la que el buen tiempo meteorológico, con temperaturas agradables, y el gran ambiente de organización y participación fueron la nota dominante. Los atletas Jesús Ángel Rodríguez Sánchez, del CA Albacete-Diputación; y Miriam Gregori Romero, del Super Amara Bat, se proclamaron ganadores de la prueba de 21,097 kilómetros. Jesús Ángel se impuso con un tiempo de 1:07:01, seguido de César López Ibáñez, del CE La Vespa de Novetlè, con una marca de 1:08:59; y David Martínez Herrero, del Club Atletisme Rickysporteam Alzira, con 1:10:38.

En categoría femenina, Miriam cruzó la meta en primera posición, con un tiempo de 1:23:09; seguida de Maribel Caro de la Rosa, del CA Xàtiva, con 1:24:03; y Marta Carbo, del CA KM 42, con un registro de 1:24:36.

La carrera setabense, con un trazado urbano y homologado por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) y la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana (FACV), recorrió las principales calles de la ciudad y espacios patrimoniales del centro histórico. Los corredores y las corredoras participantes contaron con la animación del público, que llenó los lugares del recorrido de la prueba. La Mitja Marató agotó, un año más, los 1.500 dorsales de la prueba, organizada por el Club Atletisme Ajos Xàtiva.

Tras la carrera, con salida y meta en la Albereda Jaume I, se celebró la entrega de premios, a la que asistieron el alcalde, Roger Cerdà, y el concejal de Deportes, Vicent Lluch. Los ganadores se llevaron un premio de 250 euros, los segundos clasificados 200 y los terceros, 150 euros.