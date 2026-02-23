Juanra Espí deja la alcaldía de Aielo de Malferit y no repetirá como candidato en 2027

Después de seis años y ocho meses como alcalde de Aielo de Malferit, Juan Rafael Espí (PSPV) apura sus últimos días en el cargo. La semana que viene renunciará a la vara de mando para cedérsela al portavoz de Compromís, Cristian Verdú, en cumplimiento del pacto de gobierno suscrito en 2023.

Una vez se oficialice el traspaso de poderes en el pleno municipal (la sesión aún no se ha convocado), Espí se mantendrá en el equipo de gobierno como primer teniente de alcalde. Sin embargo, una vez agotada la legislatura, ya ha anunciado su intención de no repetir como candidato en las próximas elecciones municipales de 2027, tras 23 años como concejal del ayuntamiento.

Desde la perspectiva de quien tiene ya un pie y medio fuera de la primera línea política, el dirigente hace un balance "positivo" de su experiencia como alcalde, a pesar de los "momentos complicados" que le ha tocado vivir, como la dana de 2019 o la pandemia. "Sobre todo en la dana se vivieron situaciones muy difíciles, pero que recuerdo con cariño porque la gente se volcó a hacer cosas en momentos de necesidad para todos", recuerda Espí.

Sus últimos compases en el cargo han estado marcados por la polémica derivada de la decisión de la familia de Nino Bravo de retirar todo el material vinculado al cantante del museo de Aielo de Malferit por sus diferencias sobre la gestión con el ayuntamiento. Sobre esta cuestión, Espí tiene poco más que añadir. Prefiere ser cauto para no romper la posibilidad de entablar nuevas vías de diálogo. "Lo que toca ahora es intentar solventar todo lo que ha podido pasar. La propiedad de los bienes del museo es de la familia y tienen la potestad de retirarlos. Nos hemos puesto a su disposición para cuando lo consideren oportuno", señala a Levante-EMV, con la perspectiva sosegada del tiempo que ha transcurrido desde que se hizo pública la no renovación de los contratos de imagen y marca del personaje más ilustre del municipio.

Inversiones a ejecutar por 1,8 millones

En el lado positivo, el alcalde de Aielo destaca que el ayuntamiento tiene enfiladas inversiones muy importantes para la localidad por valor de 1,8 millones de euros. Entre ellas figura la segunda fase de la reconstrucción del emblemático Pont d'Allà Baix que se llevó la dana de 2019. La licitación quedó desierta y, tras revisarse el contrato de la obra, los precios se han incrementado en más de 100.000 euros.

Entre las actuaciones desplegadas de las que se siente especialmente orgulloso, Espí destaca la rehabilitación del edificio de las antiguas escuelas del Grup Nou, reconvertido en un centro multiusos que está siendo utilizado por cerca de 300 personas diarias. "Se ha visto que la obra era necesaria y está siendo muy utilizada por la población", subraya.

El alcalde de Aielo de Malferit, en una imagen reciente. / Perales Iborra

El alcalde también pone el foco en los cambios introducidos en la gestión del centro de día para que ningún usuario tenga que abonar nada por el uso del transporte, la comida o los servicios que se prestan en este recurso asistencial. "Cuando accedí a la alcaldía recibíamos una subvención de 60.000 euros y para poder ir al centro de día la gente tenía que pagar. Ahora tenemos firmado un contrato-programa con una subvención anual de 525.000 euros y la gran mayoría de los trabajadores son municipales", expone el primer edil.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Aielo va a desplegar otra inversión importante en el acceso norte de la localidad -viniendo de València- a través de una subvención de 200.000 euros, sumada a otra inyección de 150.000 euros de la empresa concesionaria del agua para renovar el colector de aguas. El principal objetivo de la actuación consiste en que el paseo existente en esta zona "sea mucho más seguro y amplio", para evitar los problemas que se registraban en materia de seguridad vial.

A nivel económico, Espí defiende que el consistorio ha incrementado el patrimonio municipal, a tiempo que bajó el impuesto de la contribución en 2020 y no ha tenido que recurrir al endeudamiento vía préstamos, sin que ello haya impedido a la corporación local encadenar superávits en los últimos ejercicios.

"Ha llegado el momento de descansar"

Respecto a su decisión de abandonar la política, el dirigente socialista recalca que "siempre he sido una persona de partido y he estado a lo que diga el partido, pero después de 23 años en el ayuntamiento ha llegado el momento de descansar y dejar que otros tomen el paso adelante".

En su despedida, Espí describe como "una satisfacción y un orgullo" su etapa como alcalde. "Lo único que puedo dar es las gracias a la gente del pueblo por haberme dado esta oportunidad, pedir disculpas a quien se haya podido sentir ofendido y agradecer a mi familia y al capital humano que forman todos los trabajadores del ayuntamiento, porque sin ellos difícilmente un político podría llevar adelante cualquier proyecto", mantiene.

Entre los proyectos entre manos que, pese a los avances obtenidos, no ha podido culminar -el retraso de los procedimientos en una dificultad y una queja habitual- el alcalde pone especialmente el foco en la residencia de mayores, junto con las obras de accesibilidad del Grup Nou o la ampliación del cementerio. Aún así, Espí asegura que "el objetivo principal es que la convivencia en el pueblo sea la adecuada. Las obras van y vienen, pero los políticos tenemos que cuidar la convivencia", remarca.

Noticias relacionadas

Preguntado por la planta de biogás que suscitó el rechazo frontal de la localidad, el alcalde destaca que al empresa promotora "ya no dispone de terrenos en la localidad". La semana pasada, el ayuntamiento aprobó una modificación puntual que impide que este tipo de instalaciones se implanten en el polígono de Aielo.