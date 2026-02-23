El medio siglo de Molina Claret, la cabalgata infantil, la ofrenda a Santa Clara... Así ha sido el primer 'superfinde' fallero en Xàtiva

A pocos días para que la Crida marque el inicio oficial de las Fallas de 2026, Xàtiva ha vivido este fin de semana un carrusel de actos con una elevada participación, favorecidos por la llegada -al fin- del buen tiempo.

La gala de conmemoración del 50 aniversario de la falla Molina Claret fue quizás el más emotivo. El evento reunió a gran parte de las Falleras Mayores y Falleras Mayores Infantiles, así como de presidentes, presidentes infantiles y juntas gestoras que han formado y forman parte de la comisión a lo largo de su historia. También asistieron las Falleras Mayores de Xàtiva, sus Corts de honor y sus acompañantes.

"Una gala llena de emoción, de sentimientos a flor de piel y de recuerdos que forman parte de nuestra historia. Cincuenta años de trabajo, de ilusión y de hermandad que ayer se hicieron presentes en cada sonrisa y en cada aplauso", resumen desde Molina Claret la ceremonia. "Gracias a todas y todos para compartir una velada tan especial y para continuar escribiendo, juntos, la historia de nuestra falla", apostillan en una publicación.

La Fallera Mayor y su Corte de Honor, en la ofrenda de huevos a Santa Clara. / Juna Local Fallera de Xàtiva

La jornada del sábado comenzó con la tradicional ofrenda de huevos a Santa Clara por parte de las 19 demarcaciones de Xàtiva. El acto se celebró en el convento de la Consolación, dado que el de Santa Clara está patas arriba a la espera de las obras del Centre d'Activitats Culturals Raimon (CRAC).

El mismo sábado tuvo lugar otra cita ineludible del calendario fallero setabense por su mezcla de folklore y cultura: las danzas de la Falla Murta. Allí también estuvieron presentes las Falleras Mayores de Xàtiva y su Corte de Honor.

En la Falla República Argentina, la actuación del grupo Cara B -abierta a todo el público- marcó la jornada festiva con una nutrida asistencia.

El domingo, la Cabalgata del Ninot Infantil -que fue aplazada en primera instancia por el viento- puso el colofón al intenso fin de semana.

Noticias relacionadas

Gala del 50 aniversario de Molina Clarett. / Molina Claret

Molina Claret también ha presentado su "llibret" especial por su 50 aniversario, coordinado por Guillem Alborch, con la maquetación y el diseño a cargo de José Luis Mollà, y con un diseño de llevada obra de Cesc Roca. Un trabajo colectivo que recoge la historia, los recuerdos, las vivencias y la esencia de todo lo que la falla ha construido a lo largo de estos cincuenta años.