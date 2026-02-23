El Olímpic gana en Novelda con una eficaz primera parte

El CD Olímpic consiguió este pasado domingo una victoria a domicilio ante el Novelda Unión CF Cableworld por 1-2, en encuentro correspondiente a la jornada 22 de la Lliga Comunitat (Grup Sud), disputado en el Campo Municipal La Magdalena.

El conjunto setabense encarriló el partido con un inicio eficaz. Santi Villanueva abrió el marcador en el minuto 9 y, poco después, Víctor Atienza “Viti” amplió la ventaja en el minuto 17, poniendo al Olímpic con un 0-2 que le permitió afrontar el resto del choque con mayor control.

El Novelda reaccionó antes de la media hora de juego. Ruano recortó distancias en el minuto 27, ajustando el marcador y manteniendo el encuentro abierto hasta el final. A partir de ese momento, el duelo se desarrolló con mayor equilibrio, con el equipo local buscando el empate y el Olímpic tratando de gestionar su ventaja. En la recta final, el Novelda se quedó con un jugador menos tras la expulsión con tarjeta roja directa de Adam Lachehab en el minuto 83, circunstancia que condicionó los últimos minutos del partido.

Tras el encuentro, el entrenador del CD Olímpic, José Manuel Rueda, valoró positivamente el trabajo de sus jugadores: “Nos venimos de Novelda contentos por el resultado. Nos venimos también contentos porque creo que el equipo ha jugado un partido muy serio”. El técnico destacó el planteamiento inicial de su equipo y su capacidad para generar peligro desde el comienzo: “Ha sabido cómo hacerle daño desde un principio al Novelda” y “ha tenido el equipo personalidad”, aunque reconoció que hubo fases en las que “teníamos que haber bajado un poquito más el ritmo de partido”.

Rueda también subrayó la efectividad ofensiva mostrada por los suyos, señalando que “hemos estado con buen acierto de cara al gol”, si bien admitió que el encuentro pudo quedar sentenciado antes: “Habíamos podido matar la segunda parte del partido en dos o tres acciones más”. Sobre el tramo final tras la expulsión del jugador local, explicó que “la jugada de la expulsión creo que nos ha hecho dar un pasito adelante en ese sentido”.

Con este triunfo, el CD Olímpic suma tres puntos importantes y continúa su camino en la competición, con la mirada puesta en mantener la regularidad en el tramo decisivo de la temporada. Tal como afirmó su entrenador, “si queremos estar arriba tenemos que ser protagonistas y tener personalidad de aquí a lo que resta de temporada y sobre todo tener confianza en lo que se está haciendo”. El domingo, a las 11.30 hora, en La Murta, se jugará contra el Rayo Ibense.

Derrotas del Benigànim y l'Olleria

Precisamente, el Benigànim cayó derrotado ante el próximo rival del Olímpic, el Rayo Ibense. Los de la Vall d'Albaida se adelantaron en el marcador con un temprano gol de Kevin Llario en el minuto 7 del encuentro. El Benigànim aguantó la ventaja todo el primer tiempo y parte del segundo, pero en los últimos veinte minutos los locales apretaron consiguiendo darle la vuelta al marcador y quedarse con los tres puntos en juego.

Noticias relacionadas

L'Olleria cayó goleado por 0-3 ante el CDF Jávea, en un partido dominado por los alicantinos, que se fueron al descanso con la ventaja de los tres goles en el marcador. El primero de ellos, un tanto en propia puerta de los locales. Los dos equipos de la Vall d'Albaida se sitúan en la parte baja de la tabla. L'Olleria es tercero por la cola y el Benigànim cuarto, con 21 y 22 puntos, respectivamente.