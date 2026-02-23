Ontinyent Medieval atrae miles de vecinos y visitantes al centro histórico de la ciudad
Vecindario de varias comarcas disfrutan de una oferta lúdica que este año ha contado con un centenar de puntos de venta de productos artesanos y decenas de espectáculos de animación
“Ontinyent Medieval”, el mercado medieval que organiza cada año el ayuntamiento de la ciudad coincidiendo con la celebración del Mig Any Fester de Moros y Cristianos, volvía este fin de semana a las calles del centro histórico. Con un tiempo soleado y temperaturas en algunos momentos altas para la época, miles de vecinos y visitantes de toda la Vall d'Albaida, pero también de la Costera, l'Alcoià y otras comarcas pasaban por el mercado desde la tarde del viernes y hasta la noche del pasado domingo, atraídos por la oferta repartida en varias calles del centro histórico, contando con cerca de 100 puntos de venta de artesanía y decenas de espectáculos de animación ambientados en las culturas cristiana y mora medievales. En esta edición también ha destacado la numerosa participación de diferentes grupos locales culturales y de música tradicional.
La regidora de Fiestas, Àngels Muñoz, explicaba que "un año más hemos querido presentar una oferta con atractivos para todas las edades, además, el tiempo ha acompañado y la afluencia ha sido muy elevada. Ontinyent Medieval nos ha vuelto a servir para atraer mucha gente otras localidades, contribuyendo al objetivo de dar impulso económico, turístico y lúdico a la ciudad”, señalaba. En palabras de Muñoz, “ha venido gente de muchas comarcas vecinas que se han llevado una buena impresión de la ciudad y de nuestro mercado medieval, destacando la calidad de los puestos de venta, el atractivo de los espectáculos y la excelente ambientación”. La regidora tenía palabras de agradecimiento para el conjunto de personas, entidades y asociaciones que se han involucrado en la iniciativa, así como a los vecinos y vecinas de las calles donde se ha ubicado el mercado.
- Vídeo: Le cortan el cuello e intentan asesinarlo por negarse a darles un cigarrillo
- Seísmo en Emergencias: dimite un alto cargo tras declarar por la dana y está 'en estudio' la continuidad de la número 2
- El abandono de campos en la Safor favorece la expansión de un ave exótica africana
- El jefe de los escoltas de Mazón admite que fue 'excepcional' que volviera sin seguridad de El Ventorro: 'Lo normal es que nos diga hora de recogida
- Educación rechaza declarar festivo el 17 de marzo en Oliva
- La urbanización del mayor polígono industrial de Alzira 've la luz al final del túnel' tras 25 años con las obras paralizadas
- Ya es oficial: El 16 de marzo será no lectivo también en Aldaia, Picanya, Mislata, Burjassot y Xirivella
- Platón, filósofo de la antigüedad: 'La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos