Ontinyent Medieval atrae miles de vecinos y visitantes al centro histórico de la ciudad

Vecindario de varias comarcas disfrutan de una oferta lúdica que este año ha contado con un centenar de puntos de venta de productos artesanos y decenas de espectáculos de animación

Visitantes en el Mercat Medieval de Ontinyent.

Visitantes en el Mercat Medieval de Ontinyent. / Perales Iborra

Lluis Cebriá

Ontinyent

“Ontinyent Medieval”, el mercado medieval que organiza cada año el ayuntamiento de la ciudad coincidiendo con la celebración del Mig Any Fester de Moros y Cristianos, volvía este fin de semana a las calles del centro histórico. Con un tiempo soleado y temperaturas en algunos momentos altas para la época, miles de vecinos y visitantes de toda la Vall d'Albaida, pero también de la Costera, l'Alcoià y otras comarcas pasaban por el mercado desde la tarde del viernes y hasta la noche del pasado domingo, atraídos por la oferta repartida en varias calles del centro histórico, contando con cerca de 100 puntos de venta de artesanía y decenas de espectáculos de animación ambientados en las culturas cristiana y mora medievales. En esta edición también ha destacado la numerosa participación de diferentes grupos locales culturales y de música tradicional.

Un puesto de venta de quesos en el Mercat Medieval de Ontinyent, en la edición de este 2026.

Un puesto de venta de quesos en el Mercat Medieval de Ontinyent, en la edición de este 2026. / Perales Iborra

La regidora de Fiestas, Àngels Muñoz, explicaba que "un año más hemos querido presentar una oferta con atractivos para todas las edades, además, el tiempo ha acompañado y la afluencia ha sido muy elevada. Ontinyent Medieval nos ha vuelto a servir para atraer mucha gente otras localidades, contribuyendo al objetivo de dar impulso económico, turístico y lúdico a la ciudad”, señalaba. En palabras de Muñoz, “ha venido gente de muchas comarcas vecinas que se han llevado una buena impresión de la ciudad y de nuestro mercado medieval, destacando la calidad de los puestos de venta, el atractivo de los espectáculos y la excelente ambientación”. La regidora tenía palabras de agradecimiento para el conjunto de personas, entidades y asociaciones que se han involucrado en la iniciativa, así como a los vecinos y vecinas de las calles donde se ha ubicado el mercado.

