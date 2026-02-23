El PP de Xàtiva critica el "abandono" del Pla de la Mezquita tras detectar la entrada de intrusos al colegio con las obras paralizadas
Los populares señalan que la infraestructura educativa "acumula cinco años de retraso y más de un millón de euros de sobrecoste"
El Partido Popular de Xàtiva ha vuelto a denunciar la "grave situación del CEIP Pla de la Mezquita", una infraestructura educativa que, recuerdan, "debía estar finalizada en 2021 y que, cinco años después, continúa sin terminar, con más de un millón de euros de sobrecoste y cerca de dos años con las obras prácticamente paralizadas".
La visita realizada por el portavoz popular, Marcos Sanchis, se produjo tras recibir avisos de vecinos que frecuentan la zona para hacer deporte y que alertaron de la entrada y salida de varias personas en el interior del recinto.
“Lo que debería ser un colegio moderno y en funcionamiento desde hace cinco años es hoy una obra abandonada y más cara. Esa es la realidad del Pla de la Mezquita en 2026”, ha afirmado Sanchis.
El Grupo Popular considera "especialmente grave" que, además del retraso acumulado, la falta de actividad y control esté generando "preocupación vecinal ante la posibilidad de que el interior del centro pueda estar siendo utilizado para pernoctaciones o consumo de alcohol y otras sustancias".
“Cuando una obra pública se deja parada durante años, se convierte en un foco de deterioro e inseguridad. Y eso es lo que está pasando aquí. El gobierno municipal no puede mirar hacia otro lado”, ha señalado el portavoz popular.
Piden que se garantice la seguridad del recinto
“Cinco años después no hay colegio terminado, pero sí hay un millón de euros más gastados. Esa es la gestión que está sufriendo Xàtiva: más dinero y peores resultados”, ha insistido Sanchis. Ante esta situación, el PP ha pedido al ayuntamiento "que garantice de inmediato la seguridad del recinto, que informe públicamente del estado real de la obra, que presente un calendario definitivo y vinculante de finalización y que explique con transparencia las causas del sobrecoste y los retrasos acumulados".
“El Pla de la Mezquita simboliza el modelo de gestión del alcalde: anuncios grandilocuentes, retrasos interminables y sobrecostes millonarios. Xàtiva merece una administración que cumpla, que termine lo que empieza y que priorice lo básico”, ha concluido Marcos Sanchis.
