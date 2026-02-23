Rescatan a una senderista lesionada en un camino sin acceso en el Genovés

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de València actuaron este domingo en un rescate rural registrado en el término municipal del Genovés.

El aviso se produjo en torno a las 10:24 horas y movilizó a los miembros del Grupo de Rescate en Altura (GERA) con el helicóptero V-990 del Consorcio.

La víctima fue una mujer que sufrió una caída y se lesionó la tibia. La accidentada fue localizada en una senda sin acceso a vehículos. Los efectivos de bomberos desplegaron el rescate y transfirieron a la mujer a los servicios sanitarios. Los trabajos se dieron por finalizados hacia las 12:21 horas.