Vecinos de Llutxent llevan a València la protesta contra la planta de biogás

Alrededor de un centenar de vecinos de Llutxent, movilizados por la Plataforma SalvemLlutxent.respirem, se concentraron este pasado sábado en la Plaza de la Virgen de València para protestar contra la ubicación de la actual macroplanta de biogás de Llutxent, que gestiona 129.000 toneladas/año a 1,7 kilómetros del casco urbano de la localidad.

A la concentración, en la que participaron cientos de personas, se unieron los vecinos y vecinas de otros municipios del interior que sufren la misma problemática.

La jornada reivindicativa comenzó con una marcha desde la antigua estación del Pont de Fusta hasta la Plaza de la Virgen, pasando por las Torres de Serranos y el Palau de la Generalitat. Los promotores organizaron una “performance”, en la que unos primeros integrantes iban ataviados con “monos de trabajo”, mascarillas y aparatos de gas, "simbolizando el exterminio de los pueblos".

Al mismo tiempo, los otros integrantes iban de entierro (con vestimentas oscuras), con las lápidas de todos los pueblos afectados, entre ellos Llutxent. La escena, según los participantes, "simbolizaba la entrada del mundo rural en la ciudad en forma de cadáver".

Acompañando la marcha se sumaron músicos dolçainers y tabaleters que tocaban música triste. El acto finalizó con la canción de la muixeranga, para acabar la concentración.

Manifiesto

En la plaza de la Virgen se leyó un manifiesto donde se habló sobre la "destrucción que están llevando a cabo las administraciones contra un mundo rural que no quieren sufrir malos olores, ni tráfico de camiones, ni contaminación del terreno mediante las infiltraciones en el suelo".

Desde la asociación vecinal SalvemLlutxent.respirem consideran un "éxito" la protesta y agradecen a todo el pueblo y también a las otras plataformas el esfuerzo de acudir a la convocatoria. Al mismo tiempo, el colectivo considera "muy grande que ningún regidor del equipo de gobierno ni de la oposición del Ayuntamiento de Llutxent estuviera el sábado en la concentración apoyando". Y señalan que "otros ayuntamientos sí que estuvieron presentes denunciando la situación en sus pueblos".