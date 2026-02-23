Victoria del Ontinyent 1931 ante la Vall d'Uxó con un gol marcado por la polémica

La vigésimo tercera jornada de la Tercera Federación se cerró de forma positiva para los equipos de la Vall d’Albaida, que continúan sumando puntos de cara al esprint final de la temporada. El Atzeneta consiguió empatar ante el Roda en un partido que se les puso cuesta arriba, y el Ontinyent 1931 creyó hasta el final para sumar una nueva victoria.

El Atzeneta y el Roda en el partido disputado en el Regit. / CD Roda

El Atzeneta recibió en casa al Roda, un duelo entre dos equipos que están luchando en los últimos meses por salir y alejarse de los puestos de descenso, un objetivo muy distante del que se les podría presuponer al inicio de la liga. El partido se puso de cara para los castellonenses, que abrieron el marcador en el minuto 19 con un gol de Arona. Los gualdinegros colgaron al área una falta lejana que Arona remató en segunda instancia para adelantar a los suyos (0-1). Los visitantes crearon peligro para ampliar la ventaja antes del descanso ante un conjunto “taronja” que buscó el empate. Con la victoria momentánea del Roda se llegó al descanso.

El segundo tiempo se inició con un Roda aún con ganas de buscar un segundo gol, pero poco a poco los de Luis Navarro fueron ganando terreno y presencia en busca del empate. La recompensa llegó en el minuto 76. Leo Ramírez puso un centro pasado al segundo palo que remató Moha, y el rechace cayó en las botas del capitán Salva Martí, que no perdonó para rescatar un punto para los suyos (1-1). Con el empate, el Atzeneta afronta una nueva semana de tranquilidad según dicta la clasificación.

El Ontinyent 1931 recibió en casa a la Vall d’Uxó, en un duelo entre rivales directos que aspiran a luchar por un puesto de playoff. Los “blanc-i-negres” fueron los primeros en crear peligro con un remate de Pedro Sempere que se marchó por encima del travesaño. Jorge García también lo intentó con un chut que salvó el guardameta. Los de Roberto Bas se encontraban cómodos y generaban peligro, pero tuvieron falta de acierto. La Vall d’Uxó prácticamente no apareció en ataque y se llegó sin goles al descanso (0-0).

La segunda parte arrancó con un Ontinyent 1931 que seguía siendo protagonista. Iván Albert colgó una falta al área que, tras varios rebotes, se encontró con el palo. La Vall d’Uxó aprovechó un bajón físico de los locales para plantarse a la contra ante Andreu Vivó, que evitó el gol de los castellonenses.

Poco después, el colegiado señaló un penalti favorable para la Vall d’Uxó por unas manos muy rigurosas. Adri Domínguez asumió la responsabilidad desde los once metros y Andreu Vivó, bajo palos, le negó el gol. Por unas manos también les fue anulado un gol a los visitantes. Poco después, de nuevo el guardameta salvó a los del Clariano.

El Ontinyent 1931 ya hace semanas que viene demostrando que nunca se rinde y, en el tiempo añadido, llegó el gol de Miguel Richart (1-0). Un gol no exento de polémica, porque el asistente lo invalidó en primera instancia, pero finalmente el colegiado lo dio como válido.

Noticias relacionadas

Fueron expulsados en el tramo final Pau Sanchis por parte del Ontinyent 1931 y Año por parte de la Vall d’Uxó. Con los tres puntos conseguidos, los de Roberto Bas siguen metidos en la pelea por llegar al playoff.