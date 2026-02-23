Xàtiva plantea a la conselleria crear un grupo de trabajo para desbloquear el Palacio de Justicia

El Ayuntamiento de Xàtiva ha remitido a la Conselleria de Justicia un documento que detalla de manera exhaustiva los antecedentes del proyecto del Palacio de Justicia en el antiguo convento de Santa Clara, en el que se ha estado trabajando durante más de ocho años de forma coordinada entre todas las administraciones, con el fin de revertir la decisión de la administración autonómica de descartar ahora dicha ubicación.

Según expone el consistorio, desde el año 2018, con los primeros informes técnicos favorables a la viabilidad del traslado, hasta la adquisición municipal del inmueble por un importe de 2,2 millones de euros y la posterior cesión gratuita a la Generalitat mediante mutación demanial por un periodo no inferior a cincuenta años, "todos los pasos se han adoptado con el objetivo de dotar a la ciudad de un Palacio de Justicia moderno, accesible y adecuado a las necesidades del partido judicial".

Los informes técnicos elaborados tanto por la propia conselleria como por los servicios municipales concluyen que la superficie prevista —5.007,52 m² construidos— resulta suficiente para atender las necesidades actuales y futuras del servicio público de Justicia, suponiendo una ampliación de más de 2.000 m² respecto de la actual sede judicial del Palau d'Alarcó.

Además, tal y como se indica, la parcela cedida dispone de calificación urbanística dotacional de uso administrativo-institucional, cuenta con todos los servicios propios del suelo urbano y se encuentra en una ubicación "plenamente céntrica, con conexión directa con las estaciones de tren y autobús, así como con aparcamientos públicos y zonas de estacionamiento libre". Esta centralidad garantiza "la accesibilidad universal y la intermodalidad, evitando desplazamientos innecesarios y asegurando el acceso en igualdad de condiciones a toda la ciudadanía", indica el consistorio.

El Ayuntamiento de Xàtiva subraya, igualmente, que en la actualidad no existen en el municipio otras parcelas dotacionales con las características y dimensiones requeridas —en torno a 7.000 m² construidos— que puedan ofrecerse como alternativa para la implantación de la nueva sede judicial.

Cambio de criterio "sorprendente"

Desde el consistorio se considera "sorprendente" el cambio de criterio planteado en el último escrito autonómico, especialmente después de que ya se hubiera redactado el anteproyecto, concedido la correspondiente licencia urbanística para las obras previas de demolición y excavación arqueológica, y avalado técnicamente la suficiencia de la propuesta inicial.

Por todo ello, y desde la voluntad de evitar que esta iniciativa estratégica entre en vía muerta, el Ayuntamiento de Xàtiva propone que se reconsidere la posición actual y que se constituya, con carácter inmediato, un grupo de trabajo técnico integrado por los arquitectos municipales, los técnicos de la Conselleria y el equipo redactor del proyecto, con el objetivo de analizar de manera rigurosa las dificultades planteadas y explorar soluciones viables.

El gobierno municipal ha reiterado su lealtad institucional y su plena disposición al diálogo, convencido de que, desde la cooperación y el respeto al trabajo ya realizado, será posible desbloquear la situación y garantizar que el futuro Palacio de Justicia sea una realidad para Xàtiva y para el conjunto de su comarca.