El Xàtiva Voleibol masculino logra dos victorias en el doble desplazamiento a Madrid

El Familycash Xàtiva Voleibol, el primer equipo masculino del CV Xàtiva, tuvo una jornada pasada especialmente brillante. El conjunto de superliga2 masculina, la liga de plata española, afrontaba un doble desplazamiento a Madrid. El sábado ganaron al AD Voleibol Rivas por 0-3 (26-28, 18-25, 17-25); y el domingo doblegaron al Cox Energy CV Collado Villalba por 2-3 (18-25/22-25/25-21/26-24/12-15), sumando cinco de los seis puntos posibles. Por su parte, el Ahora Vóley Xàtiva de primera división nacional femenina grupo de ascenso, cayó derrotado en Palma de Mallorca, en la cancha del líder Mayurqa Vóley Palma Anaya, por 3 - 0 (25-11/25-20/25-19).

El Familycash Xàtiva voleibol consiguió una importante victoria el pasado sábado en el pabellón CEIP José Hierro de Rivas (Madrid), en un partido que los de Borja Reyes y Daniel Mata tuvieron controlado. En el primer set dominaron claramente durante la mayor parte del set, gozando de una ventaja de seis o siete puntos, presionando en saque y con ataques efectivos. Los locales siguieron creyendo en la remontada, y trabajando a destajo, del 18-23 en contra pasaron al 24-24 en un final de infarto, teniendo incluso hasta dos bolas de set a su favor. El Xàtiva no perdonó en cuanto tuvo de nuevo la oportunidad, con dos ataques de Lázaro Amorós y un saque directo de Guillem García (26-28). En el segundo set la igualdad se instaló en el marcador (6-6), los setabenses aprendieron la lección y jugaron con mucha mayor tensión, pese a la igualdad. El Rivas siguió luchando lo indecible (13-14), en un set muy emocionante. El juego colectivo del Xàtiva (15-18) provocaba el tiempo muerto local. Los de Xàtiva seguían jugando con gran efectividad (17-22), y consiguieron volver a adelantarse por 18-25. Con 0-2 a favor se ponían las cosas de cara, los de Xàtiva no perdieron la tensión en el tercer set (4-11), trabajando bien en bloqueo y ataque. Los madrileños nunca dejaron de luchar y consiguieron contrarrestar el juego del Xàtiva (9-11), provocando el tiempo muerto setabense. Con 10-14 el Rivas solicitaba tiempo muerto para tratar de romper la dinámica visitante, aunque cometieron demasiados errores no forzados (11-18). Con paso firme, los de Xàtiva (12-20), trabajando intensamente en bloqueo y ataque, ganaron por 17-25, sumando los primeros tres puntos de la jornada. Los máximos anotadores por el Xàtiva fueron Guillem García (14), Nicolás Herencia (13) y Lázaro Amorós (11).

En la jornada del domingo viajaron al norte de Madrid, al pabellón Kike Blas de la ciudad de Collado Villalba, para disputar un partido duro e intenso, que comenzaba muy bien para los de Xàtiva, porque lograron adelantarse en dos sets a cero, liderados por el ataque de Nicolás Herencia, Guillem García y Lázaro Amorós. Los de Xàtiva empezaron dominando bien el primer set (18-25), con una mayor igualdad en la segunda manga. Los locales trabajaron en un buen saque (11-10) y lograron mantener cierta ventaja (17-14), obligando a los de Xàtiva a parar el partido. Los de Xàtiva se adelantaron con acierto (20-21) y lograron controlar el final por 22-25. Un tercer set irregular para los setabenses, que pasaron de ir por delante a ser superados por los locales (20-19), que demostraron una gran capacidad de lucha, y finalmente recortaron diferencias (25-21). Un disputado cuarto set en el que los de Xàtiva lograron romper la igualdad (13-18) y se postularon para cerrar el partido. Los locales luchando lo indecible lograron empatar con un juego muy efectivo (22-22), abocando a un final de set de infarto que se resolvió a su favor por 26-24. El quinto set estuvo igualado, con las espadas en alto (7-9), aunque los de Xàtiva estuvieron algo más acertados que el rival. Con 8-11 los locales solicitaron tiempo muerto. Un gran final de los setabenses lograba cerrar el encuentro con autoridad. Los máximos anotadores por el Xàtiva: Nicolás Herencia (26), Guillem García (21) y Jordi Escandell (10). Jugaron por el Xàtiva: Héctor Sala, Ferran García, Guillem García, Germán Llorens, Lázaro Amorós, Jordi Escandell, Nicolás Herencia, Sergio Peñalver, Pablo Climent, Pol Benlliure, Even Gómez y Pablo Pérez. La próxima jornada, los de Xàtiva recibirán al Leleman Conqueridor, el próximo sábado a las 19 horas.

El Ahora Vóley Xàtiva de primera división nacional femenina tuvo un largo desplazamiento a Baleares, para jugar en la cancha del líder: Mayurqa Vóley Palma Anaya, el pasado sábado en el pabellón Campus Esport - Universitat Islas Baleares. Un conjunto mallorquín imbatido y líder indiscutible del grupo de ascenso. Las de Rafa Mora, Javier Martínez y Pablo Tatay no lograron puntuar, pese a que lucharon lo indecible, aunque no encontraron su lugar en la pista en los primeros momentos de juego. Un dominio claro del conjunto mallorquín, finiquitó rápidamente el primer set. Las de Xàtiva trataron de tomar la iniciativa en el segundo set, provocando el tiempo muerto local (3-4). Las de Xàtiva trataron de mantener la tensión y con un juego agresivo controlaron la superioridad de las rivales. A partir del 10-10 las setabenses cometieron algunos errores no forzados que volvieron a otorgar la iniciativa a las mallorquinas, que consiguieron una ventaja significativa y forzaron el tiempo muerto del Xàtiva (17-12). Las de Xàtiva trataron de recomponerse y aunque se sintieron algo más cómodas en su juego, las de Palma consiguieron mantener la ventaja (25-20). EL tercer set fue muy luchado por las de Xàtiva, que no se resignaron a irse de vacío, con 13-13 aún mantenían la esperanza de recortar las diferencias. Las locales lograron de nuevo adelantarse, y al igual que en el set anterior, lograron mantener las diferencias, demostrando su capacidad atacante. Finalmente, las de Xàtiva cedieron por 25-19. Por el CV Xàtiva jugaron Taina Ferrer, Sandra Martínez, Martina Ponzinibbio, Gloria Martínez, Iratxe Ortega, Adriana López, Alejandra Bolinches, Mara Alcocel y Ariadna Juan. La próxima jornada, las de Xàtiva reciben al Medol Tarragona SPSP, el próximo sábado a las 17 horas.

Noticias relacionadas

Resultados categorías base

El senior femenino de Segunda división autonómica, tuvo una doble jornada que saldaba con una doble victoria, ganando el partido contra el CV Benissa por un contundente 3-0 (25-17/25-8/25-5), así como el encuentro del domingo en la cancha del CV Picassent por 1-3 (20-25/23-25/25-21/21-25). En la primera división autonómica junior masculino, derrota del Familycash Xàtiva contra el Leleman Conqueridor por 3-0, pese a que los de Xàtiva mantienen la segunda posición en la clasificación general. Doble victoria también del Xàtiva juvenil femenino de la segunda división autonómica, en el doble partido de la jornada. El primer encuentro lo disputaron contra el Illa Grau de Castellón a las que vencieron por 3-2 (25-22/22-25/9-25/26-24/16-14), en un partido con un quinto set de infarto. El siguiente partido en la tarde del sábado lo disputaron contra el CV Torrent, y volvieron a ganar las de Cecilia Ponce por 3-2 (17-25/18-25/25-19/25-20/15-11). Después de ceder los dos primeros sets, las de Xàtiva lograron recuperarse y consiguieron darle la vuelta al marcador forzando el quinto set, que dominaron claramente. Destacar en las primeras divisiones autonómicas cadetes, la gran victoria femenina del Ahora Vóley Xàtiva en Benidorm por 1-3 (17-25/25-19/17-25/23-25), que las afianza en la segunda posición de la clasificación. Derrota del cadete masculino contra el líder Salesianos de Elche por 2-3 (25-19/29-27/19-25/22-25/12-15) en un gran partido en el que consiguieron al menos un punto y tal vez merecieran un mejor resultado.