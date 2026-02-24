Anuncian la nueva fecha de apertura de la residencia La Beneficència de Ontinyent: junio de este año

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia de la Generalitat Valenciana, Elena Albalat, ha visitado hoy el Ayuntamiento de Ontinyent. La representante del gobierno autonómico se ha reunido con miembros del equipo de gobierno del consistorio de la capital de la Vall d'Albaida. Así, fuentes municipales exponen que se ha organizado "una intensa agenda de trabajo centrada en el refuerzo y la ampliación de los recursos sociales en Ontinyent". La jornada ha incluido una reunión en el Ayuntamiento con el Patronato de la Fundación del Santo Hospital de la Beneficencia, presidido por el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, así como visitas y encuentros de trabajo con la asociación Adiem y con el Proyecto Trèvol. En el recorrido ha participado también la regidora del área de Política para las Personas, Paula Soler.

Las mismas fuentes exponen que "uno de los principales puntos de la visita ha sido el impulso definitivo a la nueva residencia de la Beneficència". La consellera ha explicado que "finalizadas las obras, se están coordinando las plazas concertadas para abrir lo más pronto posible la residencia”, apuntando al mes de junio como fecha para su puesta en funcionamiento. Cabe recordar que el proyecto arrastra varios meses de retraso. En septiembre del año pasado se organizó una jornada de puertas abiertas, por la que pasaron más de 1.000 personas según los datos aportados por el consistorio. Entonces, se habló de final de año -o principios del presente ejercicio 2026- como posible fecha de apertura. Ahora se fija una nueva fecha: junio de 2026.

De hecho, el alcalde ha comentado que el encuentro de hoy "ha permitido avanzar en la coordinación necesaria para que el centro pueda entrar en el próximo concierto previsto también en el mes de junio". Rodríguez ha enfatizado que la nueva infraestructura "supondrá un salto cuantitativo y cualitativo muy importante para Ontinyent y la comarca, puesto que permitirá poner a disposición de la ciudadanía 97 plazas, 57 más de las que se ofrecen actualmente, con la consiguiente generación de nuevos puestos de trabajo". "Esperamos que muy pronto sea una realidad y que podamos entrar en el próximo concierto previsto en el mes de junio para ponerla en marcha", manifestaba.

Desde el Ayuntamiento de Ontinyent defienden que la nueva residencia "ha sido concebida como un espacio más luminoso, con instalaciones modernas, unidades de convivencia más reducidas y está plenamente integrada en el tejido urbano, con acceso próximo a servicios y espacios públicos del barrio del Llombo". Y recuerdan que "el proyecto ha supuesto una inversión global próxima a los 8 millones de euros, con aportaciones de diferentes administraciones y entidades, entre ellas la Diputación de València que ha aportado 1’5 millones del total, 800.000 euros del Ayuntamiento de Ontinyent y 700.000 euros de la Generalitat Valenciana".

Además de la residencia, Albalat también ha tratado con Adiem "las necesidades de las personas con problemas de salud mental y las formas de reforzar la coordinación institucional para mejorar los recursos disponibles, así como para conocer de primera mano el trabajo que desarrolla el Proyecto Trèvol en materia de inserción sociolaboral de personas con discapacidad", exponen las mismas fuentes. El alcalde de Ontinyent aprovechaba la visita para "reiterar la necesidad de continuar avanzando en la financiación de los servicios sociales municipales a través del contrato programa, remarcando que el incremento de los costes hace necesario que las aportaciones económicas evolucionan de manera paralela". "En este sentido, valoraba positivamente la buena predisposición mostrada por la consejera ante las demandas planteadas", apostillan desde el consistorio.

Elena Albalat, Jorge Rodríguez y Paula Soler, en una de la reuniones mantenidas hoy en Ontinyent. / Levante-EMV

Más de 2,3 millones de euros anuales

Desde la Generalitat han detallado que invierten más de 2,3 millones de euros anuales dirigidos a la atención a personas con discapacidad y a salud mental en la capital de la Vall d'Albaida. Albalat ha recorrido las instalaciones del Centro de Rehabilitación e Integración Social y el Centro de Día, gestionados por Adiem, y el Proyecto Trèvol, impulsado por la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida, donde ha subrayado que “la Generalitat está consolidando una red pública sólida que garantiza estabilidad financiera a las entidades y, sobre todo, seguridad y continuidad en la atención a las personas usuarias”.

Durante la visita al Proyecto Trèvol, la consellera ha conocido esta iniciativa de inserción sociolaboral integrada en el tejido asociativo y empresarial de Ontinyent y considerada referente en la comarca por su modelo innovador de intervención. Este recurso está incluido en el Contrato Programa 2025-2028 y cuenta con una financiación anual de 1.574.972 euros por parte de la Generalitat.

El proyecto articula un itinerario completo de apoyos a través de tres recursos complementarios. En primer lugar, cuenta con un Centro Ocupacional, con 65 plazas concertadas y una financiación anual de 916.775,20 euros, donde se trabaja la mejora de la autonomía personal y la futura integración laboral de personas con discapacidad intelectual.

Este centro desarrolla talleres formativos en áreas como informática, costura, cocina o manualidades, incorpora un área específica de apoyo a la transición al empleo ordinario o a centros especiales y promueve actividades de ocio e integración comunitaria. Además, ofrece acompañamiento terapéutico y apoyo personalizado adaptado a cada usuario.

Por otra parte, el proyecto Trèvol incluye un Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana que dispone de 70 plazas financiadas con 461.692 euros anuales y presta atención especializada a niños y niñas de 0 a 6 años con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos. El servicio interviene de manera interdisciplinar, ofreciendo apoyo también a las familias y coordinándose con los ámbitos educativo y sanitario para favorecer el desarrollo integral del menor.

Por último, la Vivienda Tutelada Trèvol i Gomis, con 7 plazas y una financiación anual de 195.968,50 euros, completa el modelo de atención promoviendo la vida independiente en un entorno normalizado. Este recurso residencial facilita apoyos convivenciales y supervisión adaptada, fomentando la autonomía, la responsabilidad y la plena inclusión en la comunidad.

Durante la visita, la consellera ha destacado la relevancia de que sea una mancomunidad, como es este el caso, "la que cuide a las personas con discapacidad para que puedan tener autonomía personal, que les ayuden en su día a día y a encontrar un trabajo de futuro para integrarse en la sociedad".

La consellera Elena Albalat habla con uno de los trabajadores del Ayuntamiento de Ontinyent. / Levante-EMV

Apoyo a la salud mental con la red de ADIEM

Además, Albalat también ha realizado una visita a las instalaciones de la asociación ADIEM, entidad dedicada a la defensa e integración de personas con enfermedades mentales. "En este complejo, la Generalitat financia un total de 78 plazas entre el Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS) y el Centro de Día. La inversión destinada a estos centros ha crecido de forma sostenida para adaptarse a las necesidades de los usuarios, alcanzando para este año 2026 una previsión de más de 800.000 euros".

Al respecto, Albalat ha recordado "el esfuerzo realizado por el Consell para actualizar los módulos económicos y para asegurar la calidad de la atención y los servicios de transporte".

"Todos los recursos visitados por la consellera en su visita a Ontinyent suponen un total de 220 plazas financiadas por la Generalitat en instalaciones dedicadas a atención temprana, inserción sociolaboral, vivienda tutelada y salud mental", comentan desde la conselleria.

"Nuestra prioridad es que ninguna persona se sienta sola en su camino hacia la recuperación o la autonomía. Desde la Generalitat no solo aportamos recursos, sino que trabajamos para que la atención sea cada vez más humana y adaptada a las familias. Estamos actualizando la financiación para que las entidades tengan la seguridad necesaria para centrarse en lo más importante: las personas. En este camino, ADIEM nos ayuda a alcanzar el objetivo", ha concluido Elena Albalat.