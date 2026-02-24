Benigànim celebra el Mig Any con un concierto y la presentación de los cargos festeros de 2026
Las fiestas de Moros y Cristianos de la localidad viven un año especial, con el 50 aniversario de la celebración
Juan Antonio Boluda
Benigànim ha celebrado este fin de semana el Mig Any Fester, un año especial año en el que los Moros y Cristianos de la localidad conmemoran su 50 aniversario. El pasado viernes, en el Auditorio Municipal Paco Salvador, tuvo lugar el acto de presentación del capitán y embajadores para las fiestas de Moros y Cristianos de Benigànim 2026. Ese mismo acto, organizado por la Junta Central, vino precedido por un concierto de Música Festera a cargo de las dos bandas locales, la Sociedad Instructiva Musical y la Sociedad Musical La Tropical. Ambas agrupaciones ofrecieron un magnífico repertorio con tres piezas cada una de ellas, en el que se estrenaban cinco marchas, cuatro son de los compositores locales Gustavo Vidal Boluda, Jaime Moscardó Tudela, Héctor Huguet Benavent y Óscar Cháfer Serrano, y del joven músico del Genovés Marc Martorell.
Tras el concierto, la Junta Central de Moros y Cristianos hizo entrega oficial de los cargos festeros a la Capitanía 2026, reconociendo a las figuras más destacadas: el capitán cristiano y su capitana, así como a los embajadores cristiano y moro, máximos representantes de la fiesta. Los cargos fueron entregados al Capitán, Pascual Llario Pla y a su capitana, Mónica Sanabre Moscardó, así como al Embajador Cristiano, Nacho Llario Pla de la Filà Almogàvers, y al embajador moro, Toni Ruiz Llario, de la Comparsa Taifes.
En el emotivo acto participaron todas las comparsas moras y cristianas, poniendo en valor la importancia y responsabilidad que conllevan los cargos festeros dentro de la fiesta. En el transcurso de la misma también se hizo entrega de un detalle al presidente y la reina de las fiestas patronales del 2026, Alejandro Cairols Sanjuan y Paula Cháfer Calatayud, como símbolo de hermandad y unión entre las diferentes celebraciones del municipio. El sábado al mediodía las comparsas desfilaron por las calles de Benigànim hasta llegar al Parque de la Beata Inés, donde hubo comida de hermandad con todas las comparsas y fin de fiesta.
Ante la efeméride que van a vivir las fiestas de Moros y Cristianos de Benigànim, al cumplir medio siglo de historia, tradición y convivencia, la Junta Central ha encargado a dos compositores locales la creación de unas marchas conmemorativas, la marcha mora "Hijos de Gania" de Jaime Moscardó Tudela y la marcha cristiana "Arcángel" de Óscar Chàfer Serrano, que se han estrenado este fin de semana, en el marco de los actos del 50 aniversario, enriqueciendo así el patrimonio musical festero y dejando una huella sonora para las futuras generaciones.
Comienza así la cuenta atrás para las próximas fiestas patronales y de Moros y Cristianos, que tendrán lugar del 21 al 25 de agosto.
