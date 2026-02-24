El ciclista Vicent Andrés se estrena en la Copa de España de carretera
El corredor de Canals, que debutaba en la categoría júnior en la modalidad de ruta, se clasifica en el puesto 11 en la primera prueba de la competición nacional
Jesús Sansaloni
El ciclista de Canals Vicent Andrés se clasificó undécimo en la primera prueba de la Copa de España de carretera, disputada entre pasado sábado en la ciudad extremeña de Don Benito. Andrés, que debutaba en la categoría junior en la modalidad de ruta, consiguió llegar hasta el final de carrera, tras más de 120 kilómetros, pudiendo disputar el sprint y clasificándose en el puesto 11, siendo el segundo mejor corredor del equipo vasco Baqué Movistar.
Vicent Andrés volverá este próximo fin de semana a la competición, con motivo de la segunda prueba de la Copa de España, que se disputará en San Pedro del Pinatar (Murcia). En la prueba extremeña también se encontraba el ciclista de Moixent Borja Ferrandis, que se clasificó en el puesto 101.
Bennassar y Mestre
Francesc Bennassar y Xavi Mestre fueron los mejores ciclistas del equipo setabense Gsport en la prueba inaugural de la Copa de España de categoría elite y sub 23, disputada en Don Benito.
El corredor mallorquín Francesc Bennassar terminó en el puesto 13 y Mestre, de Beniarjó, en el puesto 15. Ambos llegaron al sprint final juntos, pero un rival les cortó descaradamente la trayectoria, perdiendo todas las opciones de luchar por el tercer puesto.
Emilio Llopis, del Genovés, fue el primer ciclista que lanzó el ataque y estuvo escapado gran parte de la carrera hasta que fue cazado, aunque finalmente tuvo que conformarse con terminar la prueba en el puesto 72.
