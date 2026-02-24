El concurso para mujeres compositoras Medina Xateba ya tiene finalistas

El concurso Medina Xateba celebrará este próximo sábado el concierto correspondiente a su fase final, un acontecimiento que reunirá público y participantes alrededor de la creación musical femenina para orquesta.

En este concierto, la orquesta de la Sociedad Musical La Primitiva Setabense interpretará por primera vez las tres obras seleccionadas por el jurado como finalistas: Historias sureñas, Strange Traveler y When the rain falls silent.

Como parte del programa, el público también podrá escuchar la obra ganadora de la primera edición del concurso, Estampas infantiles a la sombra de un álamo, de la compositora andaluza María Luz Ortiz, en una muestra de continuidad y reconocimiento al talento ya premiado. Hay que recordar que el concurso Medina Xateba fue distinguido con el premio Euterpe por su contribución a la igualdad de género en la música, otorgado por la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV), hecho que refuerza su proyección y relevancia dentro del panorama musical.

Además de dar a conocer estas composiciones, la organización ha hecho público el nombre del jurado encargado de valorarlas. Éste estará formado por tres profesionales de reconocido prestigio en el ámbito musical: la musicóloga y doctora especializada en mujeres compositoras Sakira Ventura, la compositora valenciana galardonada internacionalmente y especializada en medios audiovisuales Isabel Latorre y el director Francisco Perales, director del Corazón de la Generalitat Valenciana durante más de tres décadas y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.

Las entradas para el concierto son gratuitas con invitación previa, que se podrá recoger en las taquillas del Gran Teatre y en la secretaría de la Primitiva Setabense. El acto culminará con la deliberación del jurado y el anuncio de los premios a las tres obras, desvelando finalmente el nombre de las compositoras seleccionadas. El primer premio es la edición de la obra a cargo de la editorial Proventis Music, el segundo premio está galardonado con 500 euros a cargo de Caixa Popular y el tercer premio está patrocinado por Recreativos Saetabis con 300 euros. El ayuntamiento de Xàtiva con las concejalías de Cultura y Mujer e igualdad y la Mancomunidad de Municipios la costera-la canal colaboran en esta iniciativa de manera esencial