Una empresa de bionutrientes construirá una nueva nave para ampliar su actividad en Montaverner

Una empresa dedicada a la fabricación, almacenaje, mezcla y envasado de bionutrientes para agricultura, ubicada en Montaverner, proyecta la ampliación de sus instalaciones con la construcción de una nueva nave, la sexta, para incrementar su actividad. Con las modificaciones y ampliaciones previstas, la capacidad total de almacenamiento de productos químicos en la factoría llegará a los 5.520 metros cúbicos. La firma, Dadelos Agrosolutions SL, ubicada en el polígono industrial La Cava de la localidad de la Vall d’Albaida, tramita el informe de impacto ambiental para llevar a cabo el proyecto. El área de Evaluación Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación estudia ya el documento ambiental.

La mercantil proyecta la construcción de la nave 6, con una superficie de 1.983,99 m², que se destinará a almacenamiento de producto terminado, salvo una parte de la nave, ubicada en una esquina, donde se dispondrá de una pequeña oficina y los vestuarios para el personal del almacén, que ocuparán unos 65 metros cuadrados, según detalla la memoria del proyecto. En esta nueva nave se almacenará el producto terminado en recipientes móviles, y en el exterior se habilitará un tren de rodillos para el transporte en palets. Este tren de rodillos transportará los productos terminados desde la nave de producción a la nueva nave 6 de almacenamiento de producto terminado. Discurrirá por el exterior de la nave 6 en paralelo a la fachada longitudinal de la nave, detalla el documento, que señala que para proteger los productos paletizados de los elementos atmosféricos se realizará una pequeña cubierta sobre el tren de rodillos.

Naves en el polígono de Montaverner y, al fondo, el núcleo urbano de la población. / PERALES IBORRA

La ampliación de la actividad también contempla la instalación de nuevos depósitos y actualizar la maquinaria instalada en la nave 1, acondicionar el semisótano de la nave 3, para destinarlo a laboratorio y almacén de mantenimiento. En la nave 4 se proyecta implantar el proceso de filtrado; y en la 5, un almacén de materia prima en recipientes móviles. También se proyecta un lavadero de big-bags con cubierta en un patio junto a los depósitos exteriores.

El proyecto detalla que los productos procedentes de las líneas de envasado son paletizados, flejados y se transportarán al nuevo almacén, la nave 6, donde permanecerán en las estanterías metálicas hasta su expedición. Los productos químicos serán clasificados y almacenados en recipientes móviles. La memoria también detalla que en la nave 1, la zona de almacenamiento en estanterías se destinará al almacenamiento de materias primas que estén clasificadas como productos peligrosos. En la nave 2 se instalarán nuevos depósitos nodriza para guardar el producto terminado una vez formulado y a la espera de ser enviado a las líneas de envasado. Para la contención de líquidos se construirán dos cubetos con las respectivas losas de cimentación y muretes, detalla el documento. En la nave 3 se adecuará el semisótano para albergar un nuevo laboratorio y un almacén de mantenimiento de producción. Esta actuación cuenta ya con la licencia de obras del ayuntamiento.

La ampliación de la empresa se completará con la instalación de una línea de filtrado, que ocupará parte de la nave 4, mientras que la nave 5 se reacondicionará para almacenar productos clasificados como peligrosos que se utilizan como materia prima en los procesos de producción. El documento recalca que la “mayoría de los productos a almacenar serán clasificados según el reglamento”, por lo que el almacén “se realizará conforme el reglamento de almacenamiento de productos químicos”, según la normativa de almacenamiento en recipientes móviles.

La empresa Dadelos Agrosolutions SL, dedicada a la fabricación, almacenaje, mezcla y envasado de bionutrientes para agricultura, se implantó en Montaverner entre los años 2010 y 2011. La firma ya amplió la licencia ambiental en los años 2013 y 2015, cuando instaló nuevas líneas de producción y zonas de almacenamiento. Ahora, proyecta una nueva ampliación de la actividad “para mejorar sus procesos productivos y sistemas de almacenaje”, recalcan.