El exalcalde de Bocairent presenta en Xàtiva su libro sobre la secularización de las monjas

La biblioteca de Xàtiva acogerá este jueves la presentación del libro Para tranquilizar su conciencia agitada. Religiosas secularizadas valencianas en el Trienio Liberal (1820-1823), publicado por Josep Vicent Ferre Domínguez, que fue alcalde de Bocairent entre 2007 y 2019. El acto será conducido por Vicente Gabriel Pascual Montell y contará con la presencia del autor.

Josep Vicent Ferre Domínguez (Bocairent, 1956) es licenciado en Filosofía, Estudios Eclesiásticos y Derecho. Catedrático de Filosofía de Secundaria e Inspector de Educación. Ha sido director del IES P. E. Vitòria de Alcoi y de la Alta Inspección de Educación del Estado en Valencia. Ha publicado numerosos artículos en revistas y libros colectivos sobre educación, religión, estudio social de la fiesta e historia local. Entre sus libros cabe destacar, entre otros, El cavaller Francesc Sanç de la Llosa: Un Borja de Xàtiva a la rectoria de Bocairent, publicado en el año 2022, o El monasterio de Agustinas de Bocairent. Historia de una fundación familiar (1556-2004).

En Para tranquilizar su conciencia agitada. Religiosas secularizadas valencianas en el Trienio Liberal (1820-1823), el profesor Ferre dedica esta monografía a la secularización de las monjas, una materia poco atendida hasta ahora por parte de los historiadores. Manuel Revuelta estudió magistralmente el proceso secularizador en una obra editada hace ya medio siglo que se convirtió en una obra de referencia. Aunque Revuelta no olvidó a las monjas, en realidad se centró en los religiosos masculinos. Hasta la aparición de este libro de Josep Vicent Ferre no parece existir un trabajo sistemático sobre este fenómeno que, si bien afectó a un grupo reducido, es un indicador relevante de la situación de las mujeres a inicios del siglo XIX. Por tanto, esta obra cubre un vacío historiográfico y, al mismo tiempo, abre nuevas perspectivas para explicar el lugar de las mujeres en la organización eclesiástica española en la época de la revolución liberal.