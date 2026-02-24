El exalcalde de Bocairent presenta en Xàtiva su libro sobre la secularización de las monjas
El acto protagonizado por el catedrático Josep Vicent Ferre tendrá lugar este jueves 26 de febrero en la biblioteca municipal
La biblioteca de Xàtiva acogerá este jueves la presentación del libro Para tranquilizar su conciencia agitada. Religiosas secularizadas valencianas en el Trienio Liberal (1820-1823), publicado por Josep Vicent Ferre Domínguez, que fue alcalde de Bocairent entre 2007 y 2019. El acto será conducido por Vicente Gabriel Pascual Montell y contará con la presencia del autor.
Josep Vicent Ferre Domínguez (Bocairent, 1956) es licenciado en Filosofía, Estudios Eclesiásticos y Derecho. Catedrático de Filosofía de Secundaria e Inspector de Educación. Ha sido director del IES P. E. Vitòria de Alcoi y de la Alta Inspección de Educación del Estado en Valencia. Ha publicado numerosos artículos en revistas y libros colectivos sobre educación, religión, estudio social de la fiesta e historia local. Entre sus libros cabe destacar, entre otros, El cavaller Francesc Sanç de la Llosa: Un Borja de Xàtiva a la rectoria de Bocairent, publicado en el año 2022, o El monasterio de Agustinas de Bocairent. Historia de una fundación familiar (1556-2004).
En Para tranquilizar su conciencia agitada. Religiosas secularizadas valencianas en el Trienio Liberal (1820-1823), el profesor Ferre dedica esta monografía a la secularización de las monjas, una materia poco atendida hasta ahora por parte de los historiadores. Manuel Revuelta estudió magistralmente el proceso secularizador en una obra editada hace ya medio siglo que se convirtió en una obra de referencia. Aunque Revuelta no olvidó a las monjas, en realidad se centró en los religiosos masculinos. Hasta la aparición de este libro de Josep Vicent Ferre no parece existir un trabajo sistemático sobre este fenómeno que, si bien afectó a un grupo reducido, es un indicador relevante de la situación de las mujeres a inicios del siglo XIX. Por tanto, esta obra cubre un vacío historiográfico y, al mismo tiempo, abre nuevas perspectivas para explicar el lugar de las mujeres en la organización eclesiástica española en la época de la revolución liberal.
Suscríbete para seguir leyendo
- Se acabó el teléfono de empresa: la Diputación de Valencia retira el móvil a los sindicatos tras la factura de 8.000 euros de un delegado de CSIF
- Un hombre y sus padres matan a un vecino a cuchilladas y golpes en València por quejarse del ruido
- La bandera con el águila bicéfala, entre la afición del Real Madrid en el Roig Arena
- Los primeros 500 operarios de la gigafactoría de Volkswagen van a cobrar unos 1.500 euros netos al mes
- Las charangas provocaron un problema de orden público en la primera mascletà
- El más que original traje de Marta Mercader para la Crida: un 'Maribel' color Manzana Verde, y una peineta llena de simbolismo
- Felipe VI durante su visita al Roig Arena por la final de la Copa del Rey
- Más de 3.000 personas optan a uno de los 500 puestos de operario de la gigafactoría