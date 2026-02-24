Dos informes técnicos cuestionan el traslado del Palacio de Justicia del centro de Xàtiva

Hace un mes, la Conselleria de Justicia anunció la paralización de un proyecto que llevaba 8 años fraguándose para ubicar la nueva sede judicial de Xàtiva en el antiguo convento de Santa Clara. La razón oficial: hay que buscar un nuevo emplazamiento "más accesible, cómodo y funcional" fuera del centro de la ciudad.

La administración autonómica remitió una comunicación oficial al ayuntamiento para explorar alternativas. La contestación municipal se sustenta en dos informes técnicos que cuestionan abiertamente la decisión de la conselleria, adoptada sin una base documental conocida.

Por un lado, el arquitecto municipal del consistorio recalca que el suelo de Santa Clara destinado al Palacio de Justicia ya tiene la calificación urbanística necesaria como «dotacional de uso administrativo-institucional», aprobada por el pleno en 2021. El técnico, a su vez, pone el foco en que el ayuntamiento "no dispone de parcelas ni edificaciones dotacionales con dicho uso que puedan ser ofrecidas a la Administración Autonómica para construir una superficie de 7.000 m²" que requerirían las instalaciones judiciales.

El informe subraya que la extensión prevista en el antiguo convento -que duplicaría la de los actuales juzgados- "resulta suficiente para atender las necesidades de la nueva sede judicial". Además, el anteproyecto de la infraestructura contempla una ampliación del número de juzgados, al diseñar hasta seis unidades frente a las cuatro existentes actualmente. "La parcela cedida, ubicada justo en el centro de la ciudad, cuenta con todos los servicios urbanísticos necesarios para su edificación, propios todos ellos del suelo urbano, tal como se solicita en el escrito del Secretario Autonómico de Justicia y Autogobierno", incide el arquitecto municipal, que también recuerda que hace un año el consistorio concedió a la conselleria la licencia para iniciar las obras previas de demolición y excavación arqueológica en Santa Clara.

Por otra parte, el Arquitecto Técnico de Movilidad de Xàtiva firma otro informe más extenso que rebate el argumento de la mala accesibilidad señalado por la Generalitat. El documento comienza destacando que el ordenamiento jurídico establece como una de las principales prioridades que deben regir la toma de decisiones a nivel estratégico para la ordenación del territorio "la implantación de un modelo de ciudad que garantice el cumplimiento de los objetivos ambientales, sociales y territoriales formulados por la UE y suscritos por el Estado Español respecto a los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y los procesos de descarbonización reflejados en el Acuerdo de París".

El informe invoca el Plan de Movilidad Urbana Sostenible para recalcar que Xàtiva "cuenta con unas condiciones de partida muy favorables para permitir la implementación paulatina de un modelo menos dependiente del vehículo motorizado". Las dimensiones del núcleo urbano permiten su recorrido total en sentido longitudinal en unos 30-35 minutos a pie, circunstancia que el plan pretende impulsar con una serie de medidas concretas.

El técnico de Movilidad subraya la situación "privilegiadamente centralizada" del inmueble de Santa Clara, en el ámbito fronterizo entre el casco histórico marcado por el trazado de la antigua muralla y los crecimientos urbanos posteriores, que permite "una destacable vinculación directa sobre el inmenso patrimonio cultural y arquitectónico de la ciudad y la cercanía de cuatro de los espacios ajardinados más destacados del municipio, como son el Jardí de la Pau, el Parque de la Glorieta, el Jardín del Beso y el Parque de la Plaza España, ideales para disfrutar de una estancia en sombra, con la presencia de importante arbolado y protegido de ruidos incómodos, estrechamente vinculados con el bienestar y la calidad de vida de las personas usuarias, así como la conexión y el uso compartido con el resto de equipamientos públicos situados en las inmediaciones de la parcela".

Otra de las "grandes ventajas" de este emplazamiento señalada por el informe sería la cercanía de la estación de autobuses (8 minutos a pie) y la estación de trenes (10 minutos a pie), circunstancia que "fomenta la intermodalidad entre los diferentes modos de transporte y garantiza la equidad en el acceso a este importante equipamiento de carácter comarcal". "Se debe tener en consideración que una parte importante de la población (sobre todo la más vulnerable) carece de vehículo motorizado, por lo que la ubicación inicial de la Sede Judicial parece cumplir sobradamente con la garantía constitucional de acceso universal a los equipamientos públicos para las personas con movilidad reducida", incide el técnico municipal, que hace hincapié igualmente en "la existencia de varios parkings de acceso público a menos de 15 minutos a pie".

El documento desgrana la apuesta municipal por fomentar recorridos alternativos al coche por el núcleo urbano, a través de nuevos corredores ciclopeatonales y del impulso del autobús circular. Precisamente, justo enfrente de uno de los accesos al antiguo convento existe una parada de bus que conecta dicha parcela con las principales dotaciones públicas del municipio y con los principales nodos de transportes tanto ferroviarios como por carretera, circunstancia que "permite garantizar el acceso universal requerido por el vasto ordenamiento jurídico".

En cambio, el técnico advierte de que "un cambio de ubicación fuera del entorno de influencia de dicha línea de autobús será doblemente perniciosa, por un lado, para aquellos usuarios/as con movilidad reducida que no puedan acceder a un vehículo motorizado y dependan completamente de la red de transporte público (...) al tiempo que supondría una clara desventaja y una pérdida mayor de tiempo para aquellos grupos más desfavorecidos que por motivos económicos dependan del uso del transporte público y puedan acceder a infraestructuras alejadas o descentralizadas y no convenientemente interconectadas".

Por otra parte, el documento pone el foco en "la existencia de una gran bolsa de estacionamiento libre en las inmediaciones de la vía principal (Avenida Selgas) de acceso a la parcela de Santa Clara", que permite "garantizar las necesidades de estacionamiento de forma suficiente", con tres plazas de recarga de vehículos eléctricos frente a la fachada del edificio, 7 plazas de movilidad reducida, 30 plazas de motocicletas y 160 plazas de vehículos ligeros. "La existencia de tres grandes parkings de titularidad privada en la misma vía, uno de tres plantas bajo rasante situado justo en la medianera contigua al solar objeto del presente informe, proporciona otro recurso más de estacionamiento motorizado para aquellos/as que prefieran estacionar el vehículo en un lugar protegido y vigilado", continúa el informe.

En todo caso, para atender "la demanda incuestionable" de más plazas de estacionamiento libre, el técnico de Movilidad remarca que, con motivo de la implementación del nuevo carril bici proyectado en Xàtiva, se propone reestructurar la Avenida Pintor Juan Francés Gandía, situada a solo 10 minutos a pie de Santa Clara, eliminando dos carriles (uno por sentido de circulación), y creando el doble de plazas de aparcamiento libre de las existentes en la actualidad: de las 36 plazas actuales se pasaría a 76, junto con 10 de movilidad reducida.

A modo de conclusión, el informe también reseña que el consistorio tiene previsto poner en marcha diversos parkings disuasorios situados en diferentes ubicaciones de la parte norte del municipio para "evitar la entrada indiscriminada de vehículos motorizados al centro urbano de la ciudad y permitir la protección del patrimonio, aumentar la calidad del aire, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y favorecer el desplazamiento a pie y en bicicleta en el interior del área residencial del municipio".

Por todo ello, el técnico considera que la ubicación de la sede judicial en la parcela de Santa Clara "queda plenamente justificado" desde el punto de vista de la movilidad.

Cambio de criterio "sorprendente"

Junto con los dos informes mencionados, el Ayuntamiento de Xàtiva ha lanzado una propuesta a la Conselleria de Justicia "desde la voluntad de evitar que la iniciativa estratégica proyectada entre en vía muerta. Así, el consistorio plantea a la administración autonómica que reconsidere su posición actual y que se constituya, con carácter inmediato, un grupo de trabajo técnico integrado por los arquitectos municipales, los técnicos de la conselleria y el equipo redactor del proyecto, "con el objetivo de analizar de manera rigurosa las dificultades planteadas y explorar soluciones viables".

Desde el gobierno municipal reiteran su "lealtad institucional" y su "plena disposición al diálogo", convencidos de que, desde la cooperación y el respeto al trabajo ya realizado, "será posible desbloquear la situación y garantizar que el futuro Palacio de Justicia sea una realidad para Xàtiva y para el conjunto de su comarca".