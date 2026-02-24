Kukai Dantza lleva a Ontinyent el espectáculo "Yarin" antes de representarlo en Nueva York

Ontinyent acogerá este domingo 1 de marzo una cita cultural de alto nivel con la representación de “Yarin”, de la prestigiosa compañía vasca Kukai Dantza, en el Teatro Echegaray. La actuación tendrá lugar solo unos días antes de que la formación viaje a Nueva York para presentar esta misma producción al Solomon R. Guggenheim Museum, con la colaboración del Instituto Cervantes. Kukai Dantza será una de las 16 compañías que participarán en el 25 aniversario del Flamenco Festival, esta primavera en Estados Unidos, con funciones en diferentes escenarios de las ciudades de Nueva York, Miami, Tampa, Chicago y Boston. Antes, la compañía vasca actuará en Ontinyent.

La representación de “Yarin” sustituye el espectáculo “Txalaparta”, de la misma compañía, anunciado inicialmente dentro de la programación cultural municipal del primer semestre de 2026. “Yarin” es una propuesta que profundiza en las raíces de la danza tradicional vasca desde una mirada contemporánea, combinando fuerza escénica, música en directo y una cuidada puesta en escena que caracteriza el trabajo de Kukai Dantza. La compañía se apoya en una puesta en escena desnuda donde el protagonismo recae exclusivamente en los cuerpos, el uso dramático de la luz y las sombras, y la música en vivo de Julen Achiary, además del virtuosismo de los intérpretes; el contraste y la armonía entre el folclore vasco de Jon Maya y el flamenco iconoclasta de Andrés Marín, buscando encontrar la raíz común y la esencia del movimiento en las dos culturas.

El regidor de Cultura, Àlex Borrell, destacaba que “es un orgullo para Ontinyent poder acoger un espectáculo de este nivel y una compañía con la proyección internacional de Kukai Dantza, compañía ganadora hace unos años del Premio Nacional de Danza, además con un espectáculo que ganó el premio a Mejor Intérprete Masculino de Danza, otorgado ex aequo a sus dos protagonistas y creadores, Andrés Marín y Jon Maya en los premios MAX del 2024”. Borrell añadía que “el hecho de que actúen en nuestro Teatro Echegaray justo antes de viajar a Nueva York para actuar en el museo Guggenheim, en la famosa 5ª avenida, es todo un aval de la calidad artística del espectáculo que vamos a ofrecer este domingo en el Echegaray, además con un precio muy contenido”.

Borrell incidía en que “desde el ayuntamiento continuamos trabajando para ofrecer una programación variada, atractiva y de calidad, y animamos a todas y todos a acompañarnos este domingo y disfrutar de un espectáculo de altísima calidad”. Las entradas se pueden adquirir con un precio de 10 euros en entrada anticipada en la web de Caixa Ontinyent y la Casa de Cultura, o en taquilla el día de la representación.