El Museu d'Etnologia lleva a Ontinyent una exposición sobre la sostenibilidad desde el punto de vista local

La Casa de Cultura de Ontinyent ha abierto las puertas de la la exposición “Sostenibilidad. Museos km 0”, una muestra itinerante del Museu Valencià d'Etnologia de la Diputación de València (Etno), que presenta una aproximación al concepto de sostenibilidad desde el punto de vista local.

La exposición ha sido visitada por la vicepresidenta 1ª de la Diputación, Natàlia Enguix, y el regidor de Cultura del Ayuntamiento de Ontinyent, Àlex Borrell, y la regidora de Sostenibilidad, Sayo Gandia, quien animaban a la ciudadanía a visitar una muestra que podrá ser visitada hasta el 2 de abril al recinto cultural ontinyentí.

Con “Sostenibilidad. Museos km 0”, el ETNO realiza una aproximación al concepto de sostenibilidad desde el punto de vista local a través de materiales de unos veinte museos que forman parte de la Red de Museos Etnológicos de la Diputación de València. Así, la muestra utiliza como hilo conductor los saberes tradicionales que guardan los museos valencianos dando alguna pincelada sobre los problemas actuales y su perspectiva de pasado.

La vicepresidenta 1ª de la Diputación, Natàlia Enguix, destaca el hecho de que “la muestra nos permite redescubrir numerosas prácticas, algunas que tenemos olvidadas y otras que todavía llevamos a cabo, que tienen una perspectiva sostenible. Son saberes que, muchas veces, la sociedad actual ha olvidado y que nos muestran que reparar, reutilizar, intercambiar, compartir y colaborar no son conceptos nuevos”.

Àlex Borrell señalaba por su parte que “los módulos temáticos dan algunas pinceladas sobre los problemas actuales y su perspectiva de pasado, como la utilización de recursos comunitarios, o el concepto de kilómetro 0 aplicado también a la agricultura, e incluso las técnicas artesanales de conservación de alimentos".