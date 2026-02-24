El Natació Xàtiva se cuelga siete medallas en el Campeonato Autonómico Junior y Absoluto de invierno
Los deportistas del club setabense consiguen tres oros, dos platas y dos bronces en la competición celebrada en Elche
El Club Natació Xàtiva se ha alzado con siete medallas en el Campeonato Autonómico Junior y Absoluto de Invierno 2026, celebrado el pasado fin de semana en la piscina municipal cubierta de 50 metros del pabellón Esperanza Lang, de Elche. En el campeonato, que reunió a 726 nadadores de 43 clubes de la Federació de Natació de la Comunitat Valenciana (FNCV), los deportistas setabenses se colgaron tres oros, dos platas y dos bronces, y consiguieron también varias marcas mínimas para los campeonatos nacionales.
Rebeca Ferrer se colgó los tres metales de oro. La nadadora setabense fue primera y campeona autonómica en las pruebas de 50 metros libres, con un tiempo de 28”00; en los 50 m mariposa, con 30”17; y en los 100 m mariposa, con un crono de 1'08”28. Además, Rebeca también se alzó con una medalla de plata en los 100 metros libres, con un registro de 1'01''52.
Asier Sendra fue segundo y medalla de plata en los 200 metros mariposa, con un crono de 2'20”71. Andrea Soriano fue tercera y medalla de bronce en los 50 m espalda, con 31”97. Y Adolfo Benito obtenía la medalla de bronce en los 50 m espalda, con un tiempo de 27”50, logrando además con este registro la mínima nacional. Así mismo, Guillem Casesnoves logró la mínima nacional en los 100 m braza, con un crono de 1'06”06.
En la clasificación por clubes, el equipo absoluto masculino del CN Xàtiva quedó en el puesto 14 y el femenino en el 16. El equipo junior masculino del Natació Xàtiva logró el puesto 22 y el femenino el 13. Por el club setabense también compitieron Ulises Iaschuk, categoría infantil; en junior, Ithaisa Sanchis; y en categoría absoluta, Miquel Benito, Bea Descals y Sara Matías.
El próximo fin de semana, los alevines del Club Natació Xàtiva Ian Chust, Lara Martí y Lucas Revert, competirán en el Campeonato de España por FFAA, formando parte de la selección de la FNCV. Los infantiles harán lo propio en el Campeonato Autonómico Infantil de Invierno.
Suscríbete para seguir leyendo
- Se acabó el teléfono de empresa: la Diputación de Valencia retira el móvil a los sindicatos tras la factura de 8.000 euros de un delegado de CSIF
- Un hombre y sus padres matan a un vecino a cuchilladas y golpes en València por quejarse del ruido
- La bandera con el águila bicéfala, entre la afición del Real Madrid en el Roig Arena
- Los primeros 500 operarios de la gigafactoría de Volkswagen van a cobrar unos 1.500 euros netos al mes
- El más que original traje de Marta Mercader para la Crida: un 'Maribel' color Manzana Verde, y una peineta llena de simbolismo
- Felipe VI durante su visita al Roig Arena por la final de la Copa del Rey
- Las charangas provocaron un problema de orden público en la primera mascletà
- Dos asesinatos en ocho años en la misma finca de Benimàmet