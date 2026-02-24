El Natació Xàtiva se cuelga siete medallas en el Campeonato Autonómico Junior y Absoluto de invierno

El Club Natació Xàtiva se ha alzado con siete medallas en el Campeonato Autonómico Junior y Absoluto de Invierno 2026, celebrado el pasado fin de semana en la piscina municipal cubierta de 50 metros del pabellón Esperanza Lang, de Elche. En el campeonato, que reunió a 726 nadadores de 43 clubes de la Federació de Natació de la Comunitat Valenciana (FNCV), los deportistas setabenses se colgaron tres oros, dos platas y dos bronces, y consiguieron también varias marcas mínimas para los campeonatos nacionales.

Rebeca Ferrer se colgó los tres metales de oro. La nadadora setabense fue primera y campeona autonómica en las pruebas de 50 metros libres, con un tiempo de 28”00; en los 50 m mariposa, con 30”17; y en los 100 m mariposa, con un crono de 1'08”28. Además, Rebeca también se alzó con una medalla de plata en los 100 metros libres, con un registro de 1'01''52.

Asier Sendra fue segundo y medalla de plata en los 200 metros mariposa, con un crono de 2'20”71. Andrea Soriano fue tercera y medalla de bronce en los 50 m espalda, con 31”97. Y Adolfo Benito obtenía la medalla de bronce en los 50 m espalda, con un tiempo de 27”50, logrando además con este registro la mínima nacional. Así mismo, Guillem Casesnoves logró la mínima nacional en los 100 m braza, con un crono de 1'06”06.

En la clasificación por clubes, el equipo absoluto masculino del CN Xàtiva quedó en el puesto 14 y el femenino en el 16. El equipo junior masculino del Natació Xàtiva logró el puesto 22 y el femenino el 13. Por el club setabense también compitieron Ulises Iaschuk, categoría infantil; en junior, Ithaisa Sanchis; y en categoría absoluta, Miquel Benito, Bea Descals y Sara Matías.

El próximo fin de semana, los alevines del Club Natació Xàtiva Ian Chust, Lara Martí y Lucas Revert, competirán en el Campeonato de España por FFAA, formando parte de la selección de la FNCV. Los infantiles harán lo propio en el Campeonato Autonómico Infantil de Invierno.